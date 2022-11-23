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Müzisyen Turgay Özüfler hayatını kaybetti

Usta klarnetçi Turgay Özüfler, yaşamını yitirdi. Özüfler'in vefatını meslektaşı Serkan Çağrı duyurdu

Giriş: 23.11.2022 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
Müzisyen Turgay Özüfler vefat etti! Acı haberi Serkan çağrı duyurdu - Son dakika Magazin haberleri
Usta müzisyen vefat etti
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Pek çok ünlü şarkıcıya klarnetiyle eşlik eden Turgay Özüfler hayata veda etti. Özüfler'in ölüm haberini Serkan Çağrı duyurdu. Çağrı, "Yıllarca dinledik ve kendisinden feyz aldık. Klarnetin usta ismi hocamız Turgay Özüfler’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun ustam." ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ

Sanatçının oğlu Turgut Özüfler, "Babam Turgay Özüfler Alemi Cemale göç eyledi. Sizlerden son kez helallik niyazı ile yarın Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin arka sokağında Can Feda Hatun Camii'nde ikindi namazına müteakip uğurlanacaktır." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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