Usta müzisyen vefat etti

Pek çok ünlü şarkıcıya klarnetiyle eşlik eden Turgay Özüfler hayata veda etti. Özüfler'in ölüm haberini Serkan Çağrı duyurdu. Çağrı, "Yıllarca dinledik ve kendisinden feyz aldık. Klarnetin usta ismi hocamız Turgay Özüfler’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun ustam." ifadelerini kullandı.
CENAZE TÖRENİ
Sanatçının oğlu Turgut Özüfler, "Babam Turgay Özüfler Alemi Cemale göç eyledi. Sizlerden son kez helallik niyazı ile yarın Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin arka sokağında Can Feda Hatun Camii'nde ikindi namazına müteakip uğurlanacaktır." dedi.