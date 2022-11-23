Usta müzisyen vefat etti

Pek çok ünlü şarkıcıya klarnetiyle eşlik eden Turgay Özüfler hayata veda etti. Özüfler'in ölüm haberini Serkan Çağrı duyurdu. Çağrı, "Yıllarca dinledik ve kendisinden feyz aldık. Klarnetin usta ismi hocamız Turgay Özüfler’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun ustam." ifadelerini kullandı.