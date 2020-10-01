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2017 yılında çıkardığı 'Kilit' şarkısıyla adını duyuran sanatçı Arif Akpınar'dan acı haber geldi. 36 yaşındaki Akpınar, beyninde bulunan tümörün kötüye gitmesi sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberi MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Seyhan, yaptığı paylaşımda "Arif Akpınar, çok sevdiğim sevgili sanatçım bu genç yaşta bizi bırakıp, gittin. Işıklar yoldaşın olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arif Akpınar'ın cenazesinin cuma günü Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

ARİF AKPINAR KİMDİR?

Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamlayan Akpınar, daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. 2015 yılında yaptığı maxi single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar, 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınırlığını arttırdı.