'Burçlar' merkezli romantik komedi 0:00 / 0:00

Yapımını Dragon Film'in üstlendiği romantik komedi türündeki ‘Burçlar', renkli oyuncu kadrosu, farklı hikâyesi ve astroloji fenomenine getirdiği eğlenceli yorumla sezonunun en iddialı filmlerinden biri olarak gösterime girecek

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Yönetmenliğini Devrim Yalçın'ın yapacağı, senaryosunda filmin yapımcılığını da üstlenen Ebru Erten'in imzası bulunan romantik komedi türündeki 'Burçlar'ın oyuncu kadrosu, çekimler öncesi okuma provasında bir araya geldi. Son derece eğlenceli geçen okuma provasında kahkahalar eksik olmadı. Hayatın her alanında karşımıza çıkan, özellikle pandemi ile birlikte yorumları daha da dikkatle takip edilir hale gelen astroloji dünyasını merkezine alan film, burçlara dair eğlenceli bir hikâye vaad ediyor.

Çekimleri 15 Ekim'de başlayacak 'Burçlar'ın zengin oyuncu kadrosunda ​​Ali Ersan Duru, Ferman Akgül, Cengiz Küçükayvaz, Ayşen Sezerel, Nedim Saban, Aliye Uzunatağan, Asuman Dabak, Ayten Uncuoğlu, Deniz Özerman, Ruhsar Gültekin, Ceren Soylu, Nazlı Tosunoğlu, Müge Akyamaç, Suna Yıldızoğlu, Parla Şenol, Çiğdem Tunç ve Mahperi Mertoğlu yer alıyor. Astrolojinin ve burçların günlük hayatımızda ve ilişkilerdeki etkisinin anlatıldığı bir romantik komedi olan 'Burçlar'ın 11 Şubat 2022'de vizyona girmesi planlanıyor. ‘Burçlar'ın müziklerini ise ünlü rock grubu Manga'nın solisti ve filmde oyuncu olarak da yer alan Ferman Akgül besteleyecek.