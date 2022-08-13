MSG, MESAM, MÜYAP MÜYORBİR, Zeytinli Rock Festivali dahil, her türlü yasakçılığa, bu tür zihniyetlere, müziğin ve sahnelerin engellenmesine karşı ortak bir bildiri yayınladı.
Yayınlanan ortak bildiri şu şekilde:
Pandemi kısıtlamaları nedeniyle normale dönmekte zorlanan müzik sektörü şimdi de yasaklamalar ve engellerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Son dönemlerde bazen kadın solistlerin kıyafetleri, bazen etnik dillerin kullanımı, bazen politik farklılıklar çoğunlukla da halkın örf ve adetlerine aykırılık, hatta müzik emekçilerimiz ve yüz binlerce izleyiciyi zan altında bırakan ağır ithamlar gerekçe gösterilerek festivallerin ve konserlerin yasaklandığına tanık oluyoruz.
Ülkemiz çok kritik bir dönemden geçiyor. Ekonomik zorluklar ve pandemi, müzik yaratıcılarının koşullarını bu denli zorlamışken bir de soyut gerekçelere dayanan yasaklar sadece müzisyenlerin değil, hayatını bu sektörden kazanan müzik emekçilerinin ve festivalleri heyecanla bekleyen yüz binlerce müzikseverin de mağdur olmasına yol açıyor.
Festivalleri bir kalemde iptal etmek yerine yapılmaları için el birliği ile mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Unutmayalım ki Devletimizin Anayasamızca tanımlanan görevleri arasında “sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korumak” da var. Son olarak bu bağlamda Zeytinli Rock Festivali’nin kaymakamlık tarafından yasaklanması da derin bir mağduriyete yol açmıştır.
Etkinliğin yapılabilmesi için gerekli önlemleri almak yerine iptal etme kararı alan Burhaniye Kaymakamlığı’na sesleniyoruz; Sizi, festivalde sahne alacak binlerce müzik emekçisini ve ailelerini, konserlerden evine ekmek götüren sektör bileşenlerini, festivali dört gözle bekleyen yüz binlerce müzikseveri düşünerek kararınızı gözden geçirmeye davet ediyoruz.
Festival ve konserlerin iptal edilmediği aksine gerçekleştirilmesi için tüm imkanların seferber edildiği bir iradenin toplumsal barış ve huzura büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Hepimizin müziğin birleştirici gücüne ihtiyacı var. #MüzikBirleştirir
Saygılarımızla MSG Yönetim Kurulu Başkanı: Ferhat Göçer
Mesam Yönetim Kurulu Başkanı: Recep Ergül
Mü-yap Yönetim Kurulu Başkanı: Bülent Seyhan
Müyorbir Yönetim Kurulu Başkanı: Burhan Şeşen
İPTAL EDİLEN DİĞER FESTİVALLER
Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Gökçeada'da Meryem Ana Panayırı, Eskişehir'de Anadolu Fest, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenmesi planlanan festival, Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından düzenlenen Kazdağı Ekoloji Festivali ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali de iptal edilmişti.
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