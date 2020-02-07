07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medya Takip Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, bu ayın en popüler ses sanatçısı Haluk Levent oldu. Levent’i sırasıyla Demet Akalın ve Aleyna Tilki takip etti.
Müzik kariyerinin yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle birlikte yaptığı yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Haluk Levent, Ocak ayında Elazığ depremzedelerine verdiği destekle sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti. Yardıma muhtaç olan herkesin çağrısına koşan Levent, medyada 3 bin 867 haberde yer aldı.
Demet Akalın, sosyal medya paylaşımları ve giyim tarzıyla da çok konuşuldu. Kızı Hira’nın hayranı olduğu Barbie'nin 2020 özel bebeğinden ilham alarak diktirdiği konser kıyafetiyle sıra dışılık yaratan ünlü şarkıcı, medyada 3 bin 588 haberde yer alarak Ocak ayının popüler ses sanatçılarından oldu.
Sesi ve şarkılarıyla genç yaşta dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Aleyna Tilki, İstanbul Havalimanı’nda yolcu ve güvenlik güçleriyle yaşadığı polemik ve sosyal medya paylaşımlarıyla medyada 3 bin 247 habere yansıdı.
Şarkıları ile sevenlerinin büyük ilgisini gören Sıla, bir program projesi vasıtasıyla tanıştığı ve Ocak 2019'dan bu yana birlikte olduğu Hazer Amani ile hayatını birleştirdi. Ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle dünya evine giren Sıla, Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre 3 bin 152 haberde yer aldı.
Ünlü şarkıcı Hadise, iddialı kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla 2 bin 896 haberde bahsedildi. Ayrıca son dönemde sık sık İtalya’ya giden şarkıcı, hayran kaldığı Como Gölü manzaralı bir ev alarak, popun kraliçesi Madonna, Amerikalı oyuncu George Clooney ve Sylvester Stallone gibi dünyaca ünlü yıldızlarla komşu olmayı düşünüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!