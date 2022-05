Müzik dünyasının acı kaybı

Elektronik müziğin öncü gruplarından Depeche Mode'un klavyecisi Andy Fletcher yaşamını yitirdi. Fletcher 80'li yıllarda bir araya gelen grubun kurucularındandı.

Andy Fletcher

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yakın arkadaşımızın, ailemizden birinin ve grup üyemizin zamansız ölümü karşısında şoke olduk ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz" denildi.

Martin Gore ve Andrew Fletcher

Fletcher, Just Can't Get Enough, Personal Jesus ve Enjoy the Silence gibi şarkıların grubun diğer üyeleri ile birlikte yaratıcısıydı.