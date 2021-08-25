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Müziğin kalbi İstanbul Cocktail Festivali'nde atacak!

Gastronomi dünyasının klasikleşen kültürü İstanbul Cocktail Festival'i bir yıllık aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor

25.08.2021 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Müziğin kalbi İstanbul Cocktail Festivali'nde atacak!
Müziğin kalbi İstanbul Cocktail Festivali'nde atacak!
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HABERTURK.COM

Eşsiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanan İstanbul Cocktail Festival'i, 5 Eylül Pazar günü şehrin merkezindeki kaçış noktası KüçükÇiftlik Park'ta kapılarını aralıyor.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan İstanbul Cocktail Festival'i, birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.

Kokteyl kültürünün her seviyeden meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan İstanbul Cocktail Festival'i aynı zamanda bu sene de sahnesinde birbirinden değerli isimleri ağırlayacak.

Türk alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden ve öncülerinden Büyük Ev Ablukada'nın yanı sıra Ozbi, Aybüke Albere, Baran Bayraktar, Hend!, Manitas ve Tan Güner festival sahnesini renklendirecek isimler arasında yer alacak.

İstanbul Cocktail Festival; miksolojiyi bir bilim ve sanat gibi değerlendiren en usta mekanların imza lezzetlerini sunacakları standlar, ödüllü miksolojistlerce verilecek kokteyl atölye ve şovları, Türkiye'nin özgün müzisyenlerinden performanslar ve bağımsız butiklerin tasarım sergileriyle renklenerek her duyuya dokunan eşsiz bir gastronomik yolculuk yaşatacak.

Festival Sahnesi

- Büyük Ev Ablukada 'Fırtınayt'
- Ozbi
- Aybüke Albere
- Baran Bayraktar
- Hend!
- Manitas
- Tan Güner

Aktivite & Atölyeler

- Kokteyl & Yemek Eşleşmesi
- Evde Yapılabilecek Basit Kokteyller
- Kendi Kokteylini Yarat
- Popüler Kokteyller

Daha Fazlası...

- Alışveriş Alanı
- Yemek Alanı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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