Saygıyla anılıyor

Türk müziğinin 'Cumhuriyetin Divası' unvanlı Müzeyyen Senar, vefatının 7'nci yılında anılıyor.

8 Şubat 2015'te sabah saat 07:30'da zatürre dolayısıyla tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 96 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Müzeyyen Senar'ın cenazesi 10 Şubat 2015'te Bebek Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.