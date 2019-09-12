Müzelerimiz marka oluyor

12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve ören yerlerinin sosyal medya hesapları ve web siteleri 'https://turkishmuseums.com' sayfasında buluşturuldu. Müzeleri marka haline getirmek amacıyla hayata geçirilen uygulama sayesinde ziyaretçiler, gezdikleri müzelere ilişkin görüş ve önerilerini aynı sayfa üzerinden direkt bakanlıkla paylaşabiliyor.
Kültür turizmi alanındaki potansiyelden daha fazla faydalanmak, turizm sektöründe müze turizminin payını artırmak, müze ziyaret oranlarını ve müze turizmi gelirlerini yükseltmek, zengin kültür ve sanat mirasına yönelik farkındalığı artırmak, turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılmasına katkı sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Türkiye'deki müzeleri marka haline getirebilmek için Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerinin kendi yönettikleri sosyal medya hesapları ve web siteleri 'Turkish Museums' çatısı altında buluşturuldu.
Sosyal ve dijital medyadaki müze tanıtımı iletişim stratejisinin belirlenmesinin ardından oluşturulan ortak ağda, bilgi verici paylaşımların yanı sıra Türkiye'deki müze ve ören yerlerine ilişkin fotoğraf ve videolara da yer veriliyor.
Müzelerin tanıtımı için bakanlıkça çekilen 9 kısa video ve nadide eserlere ait fotoğraflar Facebook, Instagram, Youtube, Twitter ve Tripadvisor hesaplarından takipçilerin beğenisine sunuluyor. 15 müze hakkında da yeni videolar çekiliyor.
Ziyaretçiler Görüşlerini Anında Bakanlığa İletebiliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı müzecilik faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir zeminde yürütülebilmesi ve müzecilik hizmetlerinin daha kaliteli sunulabilmesi için ziyaretçilerin görüş ve önerilerine de başvuruyor.
Müze ve ören yerlerindeki posterler üzerinde yer alan QR kodları mobil cihazlarına okutan ziyaretçiler, 'www.turkishmuseums.com' üzerindeki ankete katılabiliyor. Bakanlık, daha nitelikli bir müzecilik hizmeti sunmak ve doğru planlamalar yapmak için bu görüş ve önerilerden yararlanıyor.
Çapraz Tanıtım Kampanyası da Başlatıldı
Müze tanıtım stratejisi çerçevesinde, yerli ve yabancı turistlere yönelik çapraz tanıtım kampanyası da sürdürülüyor.
Bir müzeyi ziyaret eden turistlere, dijital ekranlarla o müzenin yakınındaki bir diğer kültürel miras hakkında da bilgi veriliyor. Böylece turistlerin bir başka noktayı da ziyareti teşvik ediliyor. Bu kapsamda başta İstanbul olmak üzere müze ve ören yerlerinin giriş alanlarına dijital ekranlar yerleştiriliyor. Örneğin Ayasofya Müzesi'nde Türk İslam Eserleri Müzesi'nin tanıtımı yapılıyor ve ziyaretçi bir müzeden yakındaki bir diğer müzeye yönlendiriliyor.
Öte yandan farklı illerde faaliyet gösteren müze ve ören yerlerinin tanıtım broşürlerinde ortak bir dil oluşturulması amacıyla başlatılan 'Müze ve Ören Yerlerinin Tanıtım Broşürlerinin Düzenlenmesi' çalışmaları da devam ediyor.
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