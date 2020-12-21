"Müzeler şehri" Edirne bir müzeye daha kavuşuyor

Kent merkezinde 9 müze bulunan Edirne'de gelecek yıl 12 müze daha faaliyete geçecek.
O müzelerden birisi de Türkler'in Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini anlatan Balkan Tarihi Müzesi olacak.
Restorasyonu, teşhir ve tanzimi büyük ölçüde tamamlanan, açılış için gün sayılan müzede AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba incelemede bulundu. Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Aksal ve İba'ya müze hakkında bilgi verdi.
Aksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir açık hava müzesi olan Edirne'deki eserlerin gün yüzüne çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi.
Tarihi değerleri gençlere ve çocuklara hitap edecek şekle getirmek gerektiğini belirten Aksal, "Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Pandemiye rağmen biz kültür sanat da dahil olmak üzere her alanda olduğu gibi yatırımlara devam ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Edirne'de de yatırımlara devam ediyoruz." diye konuştu.
Müzenin tefrişat çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:
"İnşallah en kısa zamanda hazırlayıp tüm Türkiye'nin, hatta yabancıların hizmetine sokacağız. Çok güzel olmuş, çalışmalar çok iyi gidiyor. Balkan Tarihi Müzesi olarak hizmet verecek müze gerçekten çok etkileyici. Gerçekten çok güzel buldum. En kısa zamanda tamamlayıp açmayı planlıyoruz ama bir salgın yaşıyoruz. Önemli olan öncelikle insanların sağlıkla sıhhatle bu süreci geçirmeleri. İnşallah pandemi biraz yoluna konunca müzemiz de kapılarını açacak."
İl Başkanı Belgin İba da müzedeki çalışmaların ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Müzenin Edirne'ye değer katacağını söyleyen İba, "Biz gezerken çok heyecanlandık. Eminim gezen tüm misafirlerimiz de heyecanlanacaktır. Biran önce açılmasını dört gözle bekliyoruz." dedi.
- Müzede neler olacak?
Edirne müdafi Mehmet Şükrü Paşa'nın karargah olarak kullandığı tabyada Şükrü Paşa'nın silikon heykelle canlandırıldığı bir bölüm de yer alıyor.
"Edirne'den geçen sultanlar", "Balkanlar'da Osmanlı mimarisi", "Osmanlı idaresinde Balkanlar", "Edirne'nin fethi", "Edirne'den geçen komutanlar", "Balkan Savaşları günlükleri", "Cephede giyinme ve beslenme", "Savaşta salgın hastalıklar, göç edenler" karargah binasındaki odalarda ses, video ve grafiklerle anlatılıyor.
O döneme ait eşyaların sergilendiği müzede dehliz ve topçu odalarında da dönem yansıtılmaya çalışılıyor.
Müze ziyaretçilerine sunduğu ses alt yapısıyla döneme götürüyor, koridorlardan geçerken çatışma taarruz sesleri işitiliyor.
Tabyanın seyir terasıyla da ziyaretçilere kentin panoramik görüntüsü sunuluyor.
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