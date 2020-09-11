Müzeler arttı

Türkiye genelindeki müze sayıları 467'ye ulaşırken, 2018'e oranla müze sayısının 16 adet arttığı kaydedildi. Müzelerin de 199'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alırken, 268'inin özel müze kategorisinde yer aldığı saptandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl Türkiye'deki müze sayısının 467 olduğu görüldü. Böylelikle 2018'e oranla müze sayısı 16 arttı. Müzelerin de 199'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268'i ise özel müze kategorisinde yer alıyor. Toplam müze sayısı 467 oldu.

Ayrıca Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret oranları da 2019'da bir önceki yıla oranla yüzde 24.4 artarak 35 milyon 38 bin 417 kişiye ulaştı.