Müzekart, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda da kullanılabilecek

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 300'den fazla müze ve ören yerine ziyaret olanağı sağlayan Müzekart'ın kapsamı genişletildi.

Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Gelibolu Tarihi Alanı'nda bugüne kadar biletle ziyaret edilebilen Kilitbahir Kalesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Namazgah Tabyası ve Hamidiye Tabyası Müzekart'ın kullanıldığı yerler arasına alındı.