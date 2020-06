Müzedeki 120 yıllık ahşap fotoğraf makinesi ilgi çekiyor - MALATYA

AA

1876'dan günümüze üretilen fotoğraf makinelerinin 44 kategoriye ayrıldığı müzede en çok ilgi gösterilen makineler arasında ise 120 yaşındaki bir eser bulunuyor.1900 yılı yapımı olan ve halen kullanılabilir durumdaki ahşap fotoğraf makinesi, farklı bir alandaki kullanımıyla da biliniyor.Müze sorumlusu İrfan Tunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede toplam 5 bin 623 envanterin bulunduğunu söyledi.Her bir makinenin farklı kullanım alanları olduğunu aktaran Tunay, 120 yıllık "Voigtlander" marka makinenin ise şu an pek de bilinmeyen "ölü fotoğrafçılığı" alanında değerlendirildiğini ifade etti.Uzun yıllar önce kullanılan bir eserin yeni nesil tarafından merak edildiğini aktaran Tunay, şunları kaydetti:"Ölü fotoğrafçılığı İngiltere ve civarında, daha doğrusu Avrupa'nın hemen hemen her yerinde çok popülerdi. Müzemizde bulunan makinemiz ise ölü fotoğrafçılığında kullanılmıştır ve fotoğrafları mevcuttur. O dönemde çekilen fotoğrafta sandalyeye oturtulmuş ölü bir kadının kızlarıyla son kez hatıra fotoğrafı çektirmesi bulunmaktadır. Gelen ziyaretçiler tarafından makine ve fotoğraf ilgi odağı oluyor, ziyaretçilerimiz şaşırıyor. 'O dönemde böyle bir şey var mı' diye şaşırıyorlar. O dönemde çekilen fotoğraflar genellikle manuel çekim, yani kapak yoluyla çekilen ahşap makinelerle yapılıyordu. Ve bu makinelerle fotoğraf çekilebilmek için 15 dakika kadar objektif karşısında beklenebiliyordu."Makinenin yaklaşık bir asır önce kullanıldığını belirten Tunay, şimdi de aktif olarak çalışabilecek kapasitede olduğunu kaydetti.Tunay, müzedeki tüm eserler gibi bu ahşap makinenin de çok ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.- "Hatırası yaşatılması gereken bir makine"Ziyaretçilerden Nakip Gençkaya ise müzeyi gezdikçe fotoğraf makinelerine daha çok ilgi duyduğunu aktardı.Müzenin Malatya için önemli bir değer taşıdığını vurgulayan Gençkaya, "Ankara'dan geldim. Fotoğraf Müzesini görünce ailemle gezmek istedim. Hepsi birbirinden değerli makineler ve cihazlar var. Bu kadar makineyi toplayana helal olsun diyorum." dedi.Gençkaya, 120 yıllık ahşap makinenin yoğun ilgi gördüğünü ve kullanım amacını da duyunca şaşırdığını ifade ederek, "Gezerken çok değişik bir makineye rastladık. Hatırası yaşatılması gereken bir makine, insanların anılarını tazeleyen bir makine. Her şeyi ile mükemmel, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.