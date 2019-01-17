Bu yıl 16 Ocak’ta düzenlenen Müzede Selfie Günü” Türkiye’de de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müzede dünya ile eş zamanlı olarak kutlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ de Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi ile bu kutlamalara katıldı. “Müzede Selfie Günü”ne , yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.Müzelere akın eden yerli ve yabancı turistler, bol bol selfie çektirdi.

Ziyaretçiler, düzenlenen etkinlik sayesinde müzelerimizi gezerek kültürel birikimlerine katkı sağladı. Etkinlik dolayısıyla sevdikleri kentin en güzel karelerinin yer aldığı değerli kitaplara da sahip olabilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Kültür AŞ yönetimindeki Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde selfi çekerek sosyal medya hesaplarından #muzedeselfiegunu, #muzedeselfiegunuyerebatan, #muzedeselfiegunupanorama1453,#muzedeselfiegunuminiaturk, #muzedeselfiegunuserefiyesarnici, #muzedeselfiegunutopkapiturkdunyasi hastagleri ile paylaşan 20 ziyaretçiye “İstanbul’un Yüzleri” serisinden değerli kitaplar hediye edildi.