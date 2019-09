Müze gelirleri % 90 arttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığına bağlı müzelerin yöneticilerini Ankara'daki Milli Kütüphane'de topladı ve yol haritaları hakkında kendilerine bilgi verdi.

Türkiye'yi rakiplerinden ayrıştıran kültürel, sanatsal ve arkeolojik zenginliklerin nitelikli turisti ülkemize çekmenin de anahtarı olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, basına kapalı düzenlenen toplantıda, özellikle müzeler için doğru tanıtım konsepti belirlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerinde yöneticilerin özveriyle çalışmaları gerektiğini ve özellikle de tatil günlerini iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Bakan Ersoy, aynı zamanda kazı alanlarında ve ören yerlerinde standartların artırılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Müzelerde standartları artırmak üzere ciddi kaynak ayırmaya başladıklarını kaydeden Bakan Ersoy, şunları söyledi; "Özellikle bu yıl itibariyle müzelerimizin standardının artırılması için birçok çalışma başlattık ve ciddi kaynak ayırmaya başladık. Önemli olan müzelerimizin Avrupa'daki ve dünyadaki emsalleriyle aynı fiyatlarla ziyaretçi alabiliyor olması. Hem ziyaretçi sayısını hem de elde edeceğimiz gelirleri artırmalıyız. Müzeleri cazibe noktaları haline getirerek, turizmin pazarlamasında en etkili silah olarak kullanacağımız noktalardan biri olmalarını sağlamalıyız. Müzelerimizin geliştirilmesi için gerekli olan bütçeleri artırmaya devam edeceğiz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde ortak tanıtım portalı oluşturduklarına dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyanın artık hayatın ve turizmin bir parçası olduğunu belirtti. Bakanlık olarak geçen yıllardan farklı olarak hem içeride hem dışarıda müzelerin tanıtımına başladıklarını dile getiren Bakan Ersoy, www.turkishmuseums.com adresi ile müzeler için ortak tanıtıma başladıklarını ve ayrıca ziyaretçi memnuniyetini ölçmek üzere de müzelerde karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, müze müdürlerine hitaben konuşmasını şöyle sürdürdü; "2019'da bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısında % 35, gelirde ise % 90'a yakın bir artış var. Biz geçen senelerden farklı olarak hem içeride hem dışarıda müzelerin tanıtımına da başladık. Her müzenin içinde diğer müzelerle ilgili de tanıtım yapmaya başladık. Bunlar yeterli değil tanıtım bu işin bir parçası. Önemli olan ziyaret eden misafirin oradan tatmin olması ve mutlu bir şekilde ayrılması. Bu sene karekodlara ilişkin yeni bir çalışma başlattık. www.turkishmuseum.com diye bir sitemiz, platformumuz var. Sosyal medya artık çağımızın bir parçası. Turizmin de bir parçası. Doğal denetim, otokontrol sosyal medya üzerinden oluyor. Bu bağlamda bizim hazırlıklı olmamız, her türlü eleştiriye açık olmamız, gelen eleştiriler ve istekler doğrultusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Karekod uygulamasında her gün ziyaretçiler tarafından girişler yapılıyor. Bunların sizler tarafından doğru incelenip, haklı olan şikâyetlerin hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması gerekiyor. Ziyaretçilerin önemli eleştirilerini karşılayabileceğimiz ne tür düzenlemeler varsa fikir ve projelerinize açığız. Biz bunlarla ilgili gerekli bütçeleri oluşturacağız. Önemli olan maksimum seviyede ziyaretçi memnuniyeti. Bu şekilde yurt dışından daha önce Türkiye'ye gelmemiş insanları ülkemize getirmeyi başaracağız."