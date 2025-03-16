Özel müze sayısı, yüzde 48 arttı

Müzenin, ICOM (International Council of Museums) Genel kurulunda 2022'de kabul edilen tanım, şu şekildedir; “Somut ve somut olmayan mirası araştıran, bir araya getiren, koruyan, yorumlayan ve sergileyen, kâr amacı gütmeden topluma hizmet eden kalıcı bir kurum."

REKLAM advertisement1 Dünyadaki müzeleri dağılımı... (Grönland ve küçük tropik adalarda bile müze olması, insanoğlunun müzeciliğe olan ilgisini gözler önüne seriyor.) Cuma günü; Ayasofya'nın 1665 yıllık tarihini Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'ni bir kez daha deneyimleme olanağı buldum. İşletmesi, Dem Müzecilik'e ait olan Sultanahmet’teki Defter-i Hakani Nezareti binasındaki Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'nde Ayasofya'nın tarihi, 13 odada bütünsel bir perspektifle en son teknolojilerin yardımıyla sürükleyici görsel ve işitsel bir deneyim halinde gözler önüne seriliyor.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'nin sergi salonunda ise ziyaretçilere; çok önemli bir bölümü ilk kez ziyaretçilere sunulan 300'e yakın eser sergileniyor.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'ni gezerken Türkiye'de devlet müzelerinin ziyaretçi sayısının ne kadar olduğunu ve kaç özel müzeye ulaşıldığını merak ettim. Hangi özel müzenin işletmecisiyle konuşsam, ana amaçlarının kâr etmek olmadığını söylüyor. Beklentileri; ziyaretçi gelirlerinden elde edilen gelirin müzenin giderlerini karşılaması... Ana kazançları; hem kişisel ilgilerini, geniş kitlelerce paylaşmaları hem de müzeciliğe katkıda bulunmanın verdiği manevi haz oluyor.

3 ÖDÜL KAZANDI Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Uluslararası Ödüller Birliği tarafından düzenlenen ve yaratıcı tasarım, reklamcılık ve dijital medyada mükemmellik ve yeniliği ödüllendiren Muse Creative Awards’ta uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Müze; 'Sergi Deneyimi' ve 'Artırılmış Gerçeklik' olmak üzere iki ayrı kategoride altın ödülün sahibi oldu. Ayrıca ziyaretçi deneyimini geliştiren yenilikçi projeleri değerlendiren Blooloop Innovation Awards ödül programında da 'Hikâye Anlatıcılığı ve Kültür' kategorisinde de ödüle lâyık görüldü.

Özel müzelere geçmeden önce devlet müzelerinin istatistiklerine bakacak olursak; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 216 müze, 146 ören yeri, 126 türbe ve 1 kültür merkezi bulunurken 3.341.162 eser muhafaza ediliyor.

İstanbul Arkeoloji Müzesi DEVLET MÜZELERİ VE ÖREN YERLERİNİN ZİYARETÇİ SAYISI Devlet müzelerinin ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı, 2017'de; her 5.8 kişiden, bir kişi müzeye giderken (Nüfus ve turist sayısına oranla) 2024'te bu rakam; her 4.5 kişiden, bir kişi olarak gerçekleşti. 2017 • Nüfus… 80.810.525 • Turist Sayısı… 38.620.346 TOPLAM… 119.430.871 • Ziyaretçi Sayısı… 20.450.000

Topkapı Sarayı Müzesi 2018 • Nüfus… 82.003.882 • Turist Sayısı… 45.628.673 TOPLAM… 127.632.555 • Ziyaretçi Sayısı… 28.250.000

Dolmabahçe Sarayı Müzesi (Atatürk'ün odası) 2019 • Nüfus… 83.154.997 • Turist Sayısı… 51.747.118 TOPLAM… 134.902.115 • Ziyaretçi Sayısı… 34.856.000

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2020 (Pandemi Dönemi) • Nüfus… 83.614.362 • Turist Sayısı... 15.826.266 TOPLAM... 99.440.628 • Ziyaretçi Sayısı… 9.240.629

Konya Mevlana Müzesi 2021 (Pandemi Dönemi) • Nüfus… 84.680.273 • Turist Sayısı... 29.357.463 TOPLAM... 114.037.736 • Ziyaretçi Sayısı… 17.013.555

İzmir / Selçuk Efes Ören Yeri 2022 • Nüfus… 85.279.553 • Turist Sayısı… 51.369.026 TOPLAM… 136.648.579 • Ziyaretçi Sayısı… 30.934.613

Mersin Arkeoloji Müzesi 2023 • Nüfus… 85.372.377 • Turist Sayısı… 57.077.440 TOPLAM… 142.449.817 • Ziyaretçi Sayısı… 30.488.975

Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri 2024 • Nüfus… 85.664.944 • Turist Sayısı… 62.232.447 TOPLAM… 147.897.391 • Ziyaretçi Sayısı… 32.881.584

Yerebatan Sarnıcı REKLAM Müzelere olan ilginin arttığını müze kart satışlarının artmasından da anlayabiliyoruz. 2017'den 2024'e olan süreçte, müze kart satışı % 725 arttı. 2020 • Nüfus… 83.614.362 • Müze Kart Satışı… 776.296 (Nüfusun; % 0.9’u)

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 2021 • Nüfus… 84.680.273

Ankara Etnografya Müzesi 2022 • Nüfus… 85.279.553 • Müze Kart Satışı… 2.930.232 (Nüfusun; % 3.4’ü)

Antalya Arkeoloji Müzesi 2023 • Nüfus… 85.372.377 • Müze Kart Satışı… 4.214.303 (Nüfusun; 4.9'u)

İstanbul Panorama 1453 Tarih Müzesi 2024 • Nüfus… 85.664.944 • Müze Kart Satışı… 6.403.521 (Nüfusun; % 7.4’ü)

Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci TBMM Binası) 2020’de özel müze sayısı; 291 idi… 2024’e ise bu sayı; 431’e yükseldi. Son 5 yıldaki % 48’lik artış ülkemizde özel müzelere de olana ilgiyi gözler önüne seriyor. 2020'de nüfus ve turistlerin toplam sayısına göre; özel müze başına, 341.720 kişi düşerken, 2024'te bu istatistik, 343.149 kişi olarak gerçekleşti. Görünen o ki özel müzeler, nüfus ve turist sayısıyla doğru orantılı olarak artıyor.

Büyük Britanya Kralı III. Charles ile konsort kraliçe Camilla, 2007'de Rahmi Koç eşliğinde Rahmi Koç Müzesi'ni gezmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesindeki özel müzeler çoğaldıkça, içerikler de bir hayli çeşitleniyor. Çikolata Müzesi, Zaman Müzesi, Cin Ali Müzesi, Masal Müzesi, Zeytinyağı Müzesi, Su Müzesi, Diş Sağlığı Müzesi, Anne Müzesi, Oyuncak Müzesi, Baklava Müzesi, Kahve Müzesi, Lokum Müzesi ve daha niceleri...

Konya Zaman Müzesi 2020 (Pandemi Dönemi) • Nüfus… 83.614.362 • Turist Sayısı... 15.826.266 TOPLAM... 99.440.628 • Açılan Özel Müze Sayısı… 26

İstanbul Rahmi Koç Müzesi 2021 (Pandemi Dönemi) • Nüfus... 84.680.273 • Turist Sayısı... 29.357.463 TOPLAM... 114.037.736 • Açılan Özel Müze Sayısı… 29

Sakıp Sabancı Müzesi 2022 • Nüfus… 85.279.553 • Turist Sayısı… 51.369.026 TOPLAM… 136.648.579 • Açılan Özel Müze Sayısı… 38

İstanbul Çikolata Müzesi 2023 • Nüfus… 85.372.377 • Turist Sayısı… 57.077.440 TOPLAM… 142.449.817 • Açılan Özel Müze Sayısı… 40

Ankara Anne Müzesi 2024 • Nüfus… 85.664.944 • Turist Sayısı… 62.232.447 TOPLAM… 147.897.391 • Açılan Özel Müze Sayısı… 41

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