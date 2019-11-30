Muzalar Evi'nde bir gün

30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Muzalar Evi kazı çalışmaları tamamlandı.
Zeugma'nın doğusunda yer alan ve antik kentin en iyi korunmuş Roma konut örneklerinden biri olan ve 2007 yılında başlayan Muzalar Evi'ndeki kazı çalışmaları 2007 yılında başladı. İş Bankası'nın 2012'den itibaren destek verdiği kazılar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. 2012 - 2019 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne 938 eser kazandırıldı.
'Çingene Kızı'na yolculuk
Bu benim İş Bankasıyla birlikte 4'üncü antik kent gezim ve belki de en heyecanlı olanı. Gaziantep'in eşsiz mutfağının beni bekliyor olması mı yoksa 'Çingene Kızı'nın çıkarıldığı yeri ilk kez canlı görecek olmam mı beni daha çok heyecanlandırdı emin değilim. Çok süre geçmedi ki yolculuğumuz Belkıs / Zeugma'ya vardı. Kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay'ın kısa bir tanıtımından sonra kazı alanını gezmeye başladık ve o an ağır basan tarafın birbirinden güzel mozaik eserler olduğunu anladım.
Yolculuğumu sizin de deneyimlemeniz için kısa bir tanıtım filmini de buraya bırakıyorum.
Askeri ve ticari merkez
Belkıs / Zeugma; Gaziantep'in Nizip ilçesinin 10 km doğusunda, tepeler üzerinde kurulmuş bir kent. Aynı zamanda Seleukos Krallığı'na ait önemli bir askeri ve ticari merkez. Helenistik dönemde Seleukeia ve Apamea olarak adlandırılan kent, M.Ö 31'den itibaren Roma'ya bağlanarak adı geçit - köprü anlamında 'Zeugma' olarak değiştirildi.
Zeugma Kazıları sırasında ulaşılan ve bu alanda bir dünya rekorunu Gaziantep'e ve Türkiye'ye kazandıran bullalar (Mühür Baskı) da Belkıs / Zeugma'yı eşsiz kılan bir özelliği arasında.
600 ev daha var
Eminim ki Gaziantep'e gidip de Zeugma Mozaik Müzesi'ne uğramayan yoktur. Çoğu insan müzede gördüklerine hayran kalıp hayatına devam etmiştir. Fakat ben müzeyi sadece gezinize bir başlangıç, yaşayacağınız deneyime bir ısınma turu olarak görüyorum. Biz Zeugma'da ortaya çıkarılmış bir evi gezdik. Ve tahmin edilen sayıya göre daha gün yüzüne çıkartılacak 600 ev var. Eserleri yerinde, titizlikle korunup sergilenirken görmek apayrı bir deneyim. Mutlaka gidilip tecrübe edinilmeli.
Muzalar Evi'nde farklı kültürlerin izleri
Zeugma'nın doğu tarafında yer alan Muzalar Evi de Zeugma'daki farklı kültürlerin izlerini bize yansıtan güzel örneklerden bir diğeri. 2007 ile 2019 arasında Dionysos ve Danae evleri korugan yapısının doğusunda, Birecik Barajı'nın hemen kenarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış olan Muzalar Evi, yaklaşık 12m x 30m boyutlarında dikdörtgen bir plan gösterir. Bir odasının tabanında bulunan mozaik üzerinde, Klasik Yunan eğitiminin (paideia) vazgeçilmez parçası olan lirik şiir, tarih, müzik, astronomi ve felsefe gibi konuların esin perileri sayılan dokuz Muza betiminden dolayı bu konut arkeologlar tarafından 'Muzalar Evi' olarak adlandırılmıştır.
Zenginliği bırakmak zor
Gezi boyunca gördüğüm mozaikler aslında zenginliğin simgesi. Küçük bir alanın neredeyse tamamına yayılmış mozaiklere veda etmekte zorlandım. Biraz daha video biraz daha fotoğraf çekeyim derken vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım. Umarım sizin de bu güzel kenti gezip görme fırsatınız olur. Bir sonraki antik kentte görüşmek üzere.
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