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        Haberler Yaşam Muz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya: Panama hastalığı nedeniyle tükenebilir

        Muz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya: Panama hastalığı nedeniyle tükenebilir

        Muz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dünya genelinde en çok tüketilen muz türü Cavendish'tir. Bu muz türüne bulaşan Panama hastalığı nedeniyle önümüzdeki yıllarda muzların soyu tehlike altına girebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:18
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        • 1

          MUZLARIN SOYU TÜKENEBİLİR

          En çok tüketilen muz türü olan Cavendish'e bulaşan mantar hastalığı muzların soyunu yok edebilir. Dünya genelinde sıklıkla tüketilen Cavendish muzlarına bulaşan mantarın neden olduğu enfeksiyonun adına "Panama hastalığı" deniyor.

        • 2

          PANAMA HASTALIĞI DENİLEN MANTAR TÜRÜ GÖRÜLÜYOR

          Bu enfeskiyon ilk olarak muz ağaçlarının köklerinde görülüyor. Köklerin demetlerini tıkayan mantar, solgunluk hastalığına neden oluyor.

        • 3

          Cavendish muzları ise küresel muz pazarında en çok hasılat yapan meyvelerden birisi. Diğer türdeki muzları öldüren hastalıklardan bazılarına karşı daha kuvvetli ve uzun raf ömrüne sahip olan Cavendish muzları, ayrıca diğer muz türlerine göre daha fazla verim sağlıyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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