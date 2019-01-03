Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bitkisel ürünler arasında tahıllar grubunun üretim miktarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,8 azalışla 36,1 milyon tondan 34,4 milyon tona düştü.

Tahıllar arasında en fazla düşüş yüzde 7 ile buğdayda görüldü. Buğday üretim miktarı 21 milyon 500 bin tondan 20 milyon 600 bin tona geriledi. Bu gruptaki en büyük yükseliş yüzde 4,4 ile çeltikte ve yüzde 4 ile yulafta gerçekleşti. Çeltik üretimi 900 bin tondan 940 bin tona, yulaf üretimi de 250 bin tondan 260 bin tona çıktı.

Kuru baklagil üretimi yüzde 5,3 artışla 1 milyon 163 bin tondan 1 milyon 225 bin tona yükseldi. Baklagil grubu ürünleri arasında üretimin en fazla azaldığı ürün yüzde 22,5 ile kırmızı mercimek oldu. Kırmızı mercimek üretimi 400 bin tondan 310 bin tona geriledi. Yemeklik bakla üretimi de yüzde 13,8 azalışla 5,9 bin tona düştü.

Nohut üretimi ise yüzde 34 artarak, 470 bin tondan 630 bin tona yükseldi.

FISTIK ÜRETİMİ ARTTI

Patates üretimi yüzde 5,2 düşüşle yaklaşık 4,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tütün ve şeker pancarı üretiminde de düşüş dikkati çekti. Tütün üretimi yüzde 14,4 azalarak 93 bin 666 tondan 80 bin 200 tona, şeker pancarı üretimi yüzde 10,6 gerileyerek 21 milyon 149 bin tondan 18 milyon 900 milyon tona düştü.

Yağlı tohumlar üretimi yüzde 2,2 artışla 2 milyon 413 bin 370 tondan 2 milyon 467 bin 495 tona yükseldi. Bu kapsamda yer alan fıstık üretimi yüzde 5,1 artarak 173 bin 835 tona ulaşırken, susam üretimi yüzde 5,3 azalışla 17 bin 437 ton olarak kayıtlara geçti. Soya üretimi ise değişmedi ve 140 bin ton oldu.

SOĞAN ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ VAR

Sebze ürünleri üretim miktarı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 30 milyon 32 bin ton oldu.

Yumru ve kök sebzeler arasında en fazla düşüş yüzde 13,5 ile şalgamda görülürken, bu ürünün üretim miktarı bin 530 tona geriledi. Kuru soğan üretimi de yüzde 9,4 azalışla 1 milyon 930 bin 695 tona indi.

Sebzeler grubunun öne çıkan ürünlerinden pırasada üretim yüzde 21,5, havuçta yüzde 12,9 arttı. Pırasa üretimi 252 bin 958 tona, havuç üretimi 642 bin 837 tona çıktı.

Domates üretimi yüzde 4,7 azalışla 12 milyon 150 bin tona düşerken, biber grubu sebzelerin üretiminde düşüş görüldü. Biber çeşitleri arasında en büyük düşüş yüzde 25,9 ile çarliston biberde oldu.

Baklagil sebze üretimi ise yüzde 5,9 azalış gösterdi. Bunlar arasında payı en yüksek olan fasulyenin üretimi son bir yılda yüzde 7,8 düşüşle 580 bin 949 tona geriledi.

Kültür mantarı üretimi de yüzde 12,9 artışla 46 bin 144 tona çıktı.

MEYVE ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Meyveler ve baharat bitkileri üretim miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak yaklaşık 22 milyon 278 bin tona ulaştı.

Meyveler içinde öne çıkan ürünlerden muzda üretim yüzde 35,2 artışla 498 bin 888 tona, elmada yüzde 19,6 artışla 3 milyon 625 bin tona, narda yüzde 7 artışla 537 bin 847 tona, çilekte de yüzde 10,2 artışla 440 bin 968 tona yükseldi.

Kayısı üretimi 23,9 azalışla 750 bin tona gerilerken, üzüm yüzde 6,4 azalışla 3 milyon 933 bin tona düştü.

Turunçgillerde en yüksek üretim artışı yüzde 9,2 ile limonda görüldü. Limon üretimi geçen yıl 1 milyon 100 bin ton olurken, mandalina üretimi yüzde 6,4 artışla 1 milyon 650 bin tonu buldu.

BAHARAT ÜRETİMİNDE DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Zeytin üretimi yüzde 28,5 azalışla 1 milyon 500 bin tona, fındık üretimi yüzde 23,7 düşüşle 515 bin tona geriledi.

Baharat bitkilerinde ise artışlar dikkati çekti. Baharat bitkileri üretimi yüzde 24,6 artışla 284 bin 876 tona yükseldi. Bu kapsamda kuru kırmızı biber üretimi yüzde 26,8, kimyon yüzde 26,2, kekik üretimi yüzde 9,8 artış gösterdi.

Yaş çay üretimi de yüzde 15,4 artışla 1 milyon 500 bin ton oldu.



