Muz üretimi arttı, ithalat geriledi

28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB ağustos ayı olağan meclis toplantısında, tarımın ülke açısından önemli olduğunu, zor zamanların dayanıklı sektörü olarak görüldüğünü söyledi.
Son 5 yılda muz üretiminde önemli ölçüde artış olduğunu vurgulayan Çandır, özellikle örtü altı muz üretiminde 2007-2013 dönemi için düşük hızda seyreden büyümenin 2014'ten itibaren hızlı ve istikrarlı şekilde gerçekleştiğini bildirdi.
Antalya için de muz üretiminin önemli olduğuna işaret eden Çandır, şunları kaydetti:
"Geçen yıl ülkemizde muz üretiminin yüzde 33'ünü gerçekleştiren Antalya'da 160 bin tonun üzerinde bir üretim yapıldı. Bu rakamın yüzde 48'i örtü altında üretilmiştir. Üretim artışıyla ülkemizde muz ithalatı da hızla azaldı. 2018 yılı itibarıyla muz ithalatımız 67 milyon dolara ve 100 bin ton seviyesine indi. Muz ithalatımız Manavgat başta olmak üzere yapılan yeni örtü altı alanların üretime geçmesiyle daha da azalacaktır."
Muzda gerek üretim gerekse çeşit seçimi konusunda bazı problemler olduğuna değinen Çandır, muzda yurt içi tüketimi karşılayacak bir yerli üretim varsa, arz kapasitesinin de buna göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
Ülke genelinde 800 bin ton civarındaki muz tüketiminin, 500 bin tonunun yerli üretimle karşılandığını aktaran Çandır, "Son 5 yıldaki büyüme hızımızı düşünürsek 2-3 yıl gibi kısa bir süre içinde tüketimin büyük bir bölümünü yerli üretimle karşılayabileceğiz." dedi.
Çandır, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek YÖREX Fuarı'nın da 23-27 Ekim'de ANFAŞ'ta gerçekleştirileceğini de aktardı. Fuarda 81 ilin yer alması ve daha fazla ürünün tüketicilerle buluşturulması için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Çandır, üreticileri, ticaretle uğraşanları ve kurumları fuara katılmaya davet etti.
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