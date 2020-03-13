13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarihi ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran, farklı kültür, dil ve dinden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı Mardin'de, sit alanında yer alan Teker Mahallesinin 120 haneli Mutsuzlar Sokağı sakinleri yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor.
AA'nın haberine göre Türk, Kürt, Arap ve Süryaniler; çeşme, abbara (binaların altından sokakları birbirine bağlayan küçük geçit) ve konakların yer aldığı sokağın isminin yaşamlarını yansıtmadığını belirterek isim değişikliği talep ediyor.
"DÜNYANIN EN MUTLU İNSANLARIYIZ"
Mahalle Muhtarı Veysi Toparlı, yaptığı açıklamada, burada 35 yıllık muhtarlık yaptığını belirterek Türkiye'nin önemli, gözde şehrinin güzel bir mahallesinde yaşadıklarını söyledi.
Toparlı, mahallelerinde bir sokağının isminin Mutsuzlar Sokağı olduğunu dile getirerek, "Sokağın ismi çok önce verilmiş. Neden bu ismin yazıldığına bir anlam veremiyoruz. Tarihi bir sokağımız. Mutluyuz. Halkımız çok mutlu" dedi.
Sokakta farklı dil ve dine mensup insanların bir arada, kardeşçe yaşadığına işaret eden Toparlı, şöyle konuştu:
"Türk, Kürt, Arap, Süryani hepimiz bir arada yaşıyoruz. Kesinlikle mutsuz değiliz, dünyanın en mutlu insanıyız. İsim değişikliğine gitmek istiyoruz. Sokağın ismini 'Mutluluk Sokağı' yapacağız. Çünkü biz mutluyuz, umutluyuz. Allah devletimizden razı olsun, huzurumuz da var. Bu şehir gibi dünyada başka şehir yok. Burada geçmişte adliye sarayı vardı, yanında da saray çeşmesi var. Adaletin işlediği yerde nasıl mutsuz olunur? Bu sokağın adının 'Mutluluk Sokağı' olması gerekir."
"ÇOK ŞÜKÜR ÇOK MUTLUYUZ"
Sokağın sakinlerinden Abdullatif Kalkan, bu sokakta doğup büyüdüğünü, ailece yıllardır burada yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.
"Sokağın ismi 'Mutsuzlar' ama biz çok mutluyuz. Çok şükür Allah'a, çok mutluyuz. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun mahallemiz de var olsun." ifadesini kullanan Kalkan, sokağın isminin "Mutluluk Sokağı" olarak değiştirilmesini istediklerini söyledi.
Abdurrahman Ekin ise sokaklarının isminin mutsuzluk ile anılmasından rahatsızlık duyduklarını aktararak ismin değiştirilmesini beklediklerini dile getirdi.
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