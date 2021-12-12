"Mutluluk Denince Akla" ile sahneye döndüler

Çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 20 yılı aşkın süredir ücretsiz tiyatro oyunları sergileyen Eti Çocuk Tiyatrosu, pandemi kısıtlarının ardından ilk özgün oyunu ‘Mutluluk Denince Akla’ ile sahnelere geri döndü.
Eti Çocuk Tiyatrosu ilk özgün oyunu ‘Mutluluk Denince Akla’ ile sahnelere döndü
Çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 20 yılı aşkın süredir ücretsiz tiyatro oyunları sergileyen Eti Çocuk Tiyatrosu, pandemi kısıtlarının ardından ilk özgün oyunu ‘Mutluluk Denince Akla’ ile sahnelere geri döndü. Ana temasını mutluluk için sahip olunması gereken temel değerlerin oluşturduğu oyun pedagog gözetiminde hazırlandı
20 yılı aşkın süredir Edirne’den Hakkari’ye, Lefkoşa’dan Ankara’ya kadar yurt içinde ve yurt dışında onlarca şehri dolaşarak 3 milyonu aşkın çocuğa ücretsiz oyunlarıyla tiyatro sevgisi aşılayan Eti Çocuk Tiyatrosu, ilk özgün oyunu ‘Mutluluk Denince Akla’ ile pandemi nedeniyle dijital ortamda sürdürdüğü gösterimlerini yeniden sahnelere taşıdı.
‘Mutluluk Denince Akla’ oyunu, mutlu olmak için sahip olunması gereken değerleri eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklara anlatmak üzere pedagog gözetiminde hazırlandı. Eğitici olduğu kadar çocuklara eğlenceli anlar yaşatan olan ‘Mutluluk Denince Akla’nın amacı zamanında edinilmesi gereken bilgileri çocuklara öğretmek. Profesyonel tiyatro oyuncuları ‘Mutluluk Denince Akla’da hayatın içinden farklı karakterlerin kılığına girerek çocukların yanında olduklarını hissettiriyor ve onların yol, yön bulmalarına yardım ediyor. Oyunda; arkadaşlığın, yardımlaşma ve paylaşmanın, çevreyi ve doğayı korumanın, empati ve hoşgörünün önemi çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.
Eti Çocuk Tiyatrosu, ilk sahne gösterimleri Aralık ayında başlatılan oyun ile 2021-2022 sezonunda Türkiye genelinde 80 bin seyirciye ulaşmayı hedefliyor. Turne programı www.etietieti.com adresinden ve Eti Çocuk Tiyatrosu’nun sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.
Künye
Yazan - Yöneten: Ünsal Sicilli
Müzik: Caner Anar
Dekor - Kostüm Tasarımı: Evren Savaş
Oyuncular: Aylin El, Ali Ulvi Gülşen, Dilara Akan Gülşen, Hüseyin Yıldırım, Yasin Akgül
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!