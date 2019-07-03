03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, turizmciler yaz sezonun geri kalanında umutlarını deniz turizmine bağladı.
Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Sinop'ta turizmciler, kentte bu yaz sezonunda yaşanan durgunluğun hava sıcaklıklarının daha da artmasıyla sona ermesini bekliyor.
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki turizm hareketliliğinde geçmiş yıllara oranla düşüş yaşandığını söyledi. Bunun sebeplerini bilmediklerini ancak temmuz ve ağustos aylarından umutlu olduklarını anlatan Çobanoğlu, hava şartlarının kent turizmini etkilediğini söyledi.
Çobanoğlu, kentin üç tarafının denizle çevrili olduğuna dikkati çekerek, bu açıdan şehirde deniz turizminin önemli bir yer tuttuğuna işaret etti.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla özellikle deniz turizmi noktasında hareketlilik yaşanmasını beklediklerini vurgulayan Çobanoğlu, "Havaların daha da ısınacak olmasıyla birlikte uzun sahillere ve temiz denize sahip kentimize gelen ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz. Onun için Temmuz ve Ağustos ayları biz turizmciler açısından çok önem arz ediyor. İki ay süreyle muhtemel bir yoğunluk olacaktır. Beklentimiz ve arzumuz bu yönde." diye konuştu.
"MUTLULUĞA ORTAK OLUN" KAMPANYASI
Çobanoğlu, kente daha fazla ziyaretçi çekebilmek amacıyla "Mutluluğa ortak olun" sloganıyla kampanya başlatıldığını da anımsatarak, kampanyanın ülke geneline yayılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.
Özellikle sosyal medya vasıtasıyla kampanyanın herkese ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Çobanoğlu, "Kısa veya uzun vadede mutlaka geri dönüşler olacaktır. Biz bu kampanyanın amacına ulaşacağını öngörüyoruz. Şimdi ülke genelinde duyulması için reklam ve tanıtım çalışmalarımız olacak. Hazırlıklarda son aşamaya geldik. Sinop'un böyle bir kampanyaya ihtiyacı vardı." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!