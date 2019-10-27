Mutlu Kadın Hareketi ve Kumaştan Hayaller'le zirveye katıldı

Hazır giyim markalarından DeFacto, 24 -25 Ekim tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik Zirvesi 2019'da (Corporate Social Responsibility & Sustainability Summit) Mutlu Kadın Hareketi ve Kumaştan Hayaller projeleriyle yer aldı. Zirveye konuşmacı olarak katılan DeFacto CFO'su Önder Şenol, "Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Filantropi (Hayırseverlik) ile İlişkisi" adlı panelde, Kumaştan Hayaller ve Mutlu Kadın Hareketi projelerinin çıktılarını paylaştı.

KAÇUV'A DESTEK

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) destek olmak üzere Kumaştan Hayaller'i hayata geçirdiklerini kaydeden Şenol ''Temel olarak projemiz, üretim fazlası kumaşların, kanserli çocuklar için umut olacak şekilde kullanılmasına dayanıyor. Bu projemizle DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiyoruz. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılıyor. Ürünleri alıyoruz, paketliyoruz ve sirkülasyonu en yoğun olan DeFacto mağazalarında satışa sunuyoruz. Elde edilen gelirle de KAÇUV projeleri destekleniyor" dedi.

Özellikle kadın çalışanların mutluluk ve gelişimine sürekli yatırım yaptıklarını ifade eden Şenol ''Evden çalışma olanakları, mutluluk odaları, spor merkezi ve Mutlu Kadın Hareketi gibi projelerimiz sayesinde çalışan mutluluğu yaratacak bir ortam oluşturuyoruz" dedi. Şenol, ayrıca DeFacto Akademi ile çalışanlarının mesleki gelişimlerini sürekli olarak desteklediklerinin altını çizdi.