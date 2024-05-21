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        Haberler Magazin Mutlu başkan Ali Koç

        Mutlu başkan Ali Koç

        Ali Koç, Galatasaray galibiyetini, birlikte çıktıkları akşam yemeğinde eşi Nevbahar Koç ile de kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:01
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        Başkan çok mutlu
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        Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, bugünlerde büyük bir mutluluk yaşıyor.

        Fenerbahçe'nin pazar günü oynanan Galatasaray maçında galip gelmesiyle şampiyonluk yarışını son haftaya taşımasının yanı sıra ezeli rakibinin 25 maçlık iç saha galibiyetine son vermesi, Koç'u bir hayli mutlu etti.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ali Koç; mutluluğunu, birlikte çıktığı akşam yemeğinde eşi Nevbahar Koç ile de paylaştı.

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        #Nevbahar Koç

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