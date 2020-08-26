Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli´de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kilo ağırlığında kokain ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi canıgönülden kutluyorum" dedi.
İŞTE OPERASYONUN DETAYLARI
İHA'da yer alan habere göre operasyonla ilgili detaylar da belli oldu. Buna göre, Türkiye’ye getirilen her konteyner ve eşya için uygulanan, ileri teknoloji risk analizi teknikleriyle analiz edilen 6 konteyner, yüksek riskli olarak belirlendi. Brezilya’dan yola çıkan ve İspanya’nın Barcelona kentindeki limanda Panama bandıralı gemiye aktarılan konteynerler, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki özel liman işletmesine getirildi.
NARKO-DEDEKTÖR KÖPEKLER ARAMA YAPTI
Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince yüksek riskli oldukları gerekçesiyle konteynerlerde fiziki arama yapıldı. Narko dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda; ferrokrom madeni arasına saklanan, 500 paket olarak hazırlanmış 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildi.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Piyasa değerinin 216 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu maddelere el koyulurken, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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