Polis, saldırganı ısırarak rehineleri kurtardı!

Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında, edinilen bilgiye göre, bir kişinin elinde bıçak eski karısı ile karısının yeni kocasını evlerinde rehin aldığı ihbarı Samsun polisini alarma geçirdi.
OLAY YERİNE ÖZEL HAREKAT İSTENDİ
İHA'da yer alan habere göre olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Evin kapısının kilitli olması üzerine içeri giremeyen polis olay yerine müzakereci polis çağırdı.
Müzakereci polis beklendiği sırada içeriden feryat seslerinin duyulması üzerine olay yerine koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri girmesi için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri istendi.
ELİNDEKİ BIÇAĞI ALMAK İSTEDİ
Bu sırada İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin yakınında çilingir fark etti ve zaman kaybetmemek için çilingire kapıyı açtırdı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Ekrem Demirel, bıçaklı saldırganın üzerine atlayarak elindeki bıçağı almak istedi.
SALDIRGANIN BİLEĞİNİ ISIRIP BIÇAĞI ALDI
Ancak A.Y. adlı zanlı bıçağı elinden bırakmayınca boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel, A.Y.'nin bileğini ısırarak bıçağı elinden almayı başardı. Boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel'in bıçakla pantolonu kesildi ancak yaralanma olmadı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
A.Y. gözaltına alınırken, evde eski kocası tarafından rehin alınan E.K. ile kocası A.D. ifadesi alınmak üzere İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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