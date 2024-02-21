Mutfakta pratik çözümler: Dondurucuda saklanabilen yiyeceklerin muhafaza süreleri
İnsanlar bazen yiyeceklerini daha uzun süre muhafaza edebilmek için dondurmak isteyebilirler. Ancak neyi dondurup donduramayacakları ve ne kadar süreyle dondurabilecekleri konusunda tam bilgileri olmayabilir. İşte, sizin için yiyeceklerin buzlukta saklanma süreleri!
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Yoğun tempolu bir yaşamda, yiyecekleri uzun süre korumanın yolları önemli olabilir. Böyle durumlarda yiyecekleri dondurucuda saklayabilmek işe yarayabiliyor. Ancak, birçok kişi dondurucuda ne kadar süre tutabileceklerini bilmiyor olabilir. İşte dondurucuda saklanabilen yiyeceklerin muhafaza süresi ve saklanamayan yiyeceklere dair detaylar...
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TEREYAĞI
Tereyağı da cinsine göre değişebilen dondurma sürelerine sahip yiyeceklerden birisidir. Tuzlu tereyağı -18 derece veya altında 12 aya kadar saklanabilirken tuzsuz tereyağları sadece 6 aya kadar muhafaza edilebilir.
- 3
EKMEK
Ekmek ve kek gibi hamur işleri, 18 derece veya altındaki bir dondurucuda 3 aya kadar saklanabilir, bu süreden sonra ise kalitesi bozulabilir.
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- 4
BALIKLAR
Balıkların türüne bağlı olarak dolapta durabilecekleri süre değişir. Tüm balıklar 4 derece veya altındaki bir buzdolabında 13 gün dayanabilir ancak buzluk süreleri farklıdır. Yağlı balıklardan olan lüfer, uskumru, kefal, somon ve ton balığı -18 derece veya altındaki bir buzlukta 2-3 ay muhafaza edilir. Yağsız balıklardan olan mezgit balığı, morina ve pisi balığı ise 6-8 ay buzlukta tutulabilir.
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PEYNİRLER
Peynirlerin geneli dondurucuya atılabilir. Çedar ve parmesan gibi sert peynirler dondurucuda en iyi şekilde dayanabilirken yumuşak peynirlerin dokuları çözüldükten sonra zarar görebilir. Krem peynir de dondurulabilir. Peynirlerin -18 derece veya altındaki dondurucuda muhafaza süresi genel olarak 6 aydır.
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PİRİNÇ
Pirincin gördüğü işleme göre donma süresi değişebilir. Pişmemiş pirinç, kuru gıda olarak sınıflandırılır ve dondurucunun dışında uzun süre dayanır. Bununla birlikte dondurucuda süresiz olarak saklanabilir. Ancak pişmiş pirincinizi ise 18 derece veya altındaki bir buzlukta 1 ay içerisinde tüketmeniz gerekir.
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- 7
MEYVELER
Muz, elma, şeftali ve erik gibi meyveler buzlukta -18 derece veya altındaki dondurucuda 9 ila 12 ay dayanabilirken portakal 3 ay muhafaza edilebiliyor.
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SEBZELER
Kabak, brokoli ve karnabahar gibi sebzeler -18 derece veya altındaki buzlukta 8 ile 12 ay arasında muhafaza edilebiliyor.
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BÜTÜN TAVUK
Tavuk ertesi güne kaldığında ve tekrardan ısıtıldığında zehirleyebilen bir yiyecektir bu yüzden saklanma koşullarına da dikkat edilmesi gerekir. Buzdolabında 4 derece veaya altında saklandığında 1 veya 2 gün saklanabilen bütün tavuk, buzlukta -18 derece veya altında tam 1 yıl muhafaza edilebilir.
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PARÇA TAVUK
Bütün tavuk ile parçalara bölünmüş tavuklar aynı sürede muhafaza edilemediğinden dolayı buzlukta -18 derece veya altında sadece 9 ay dayanabilir.
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PİŞMİŞ ETLER
Pişmiş et veya kümes hayvanları buzdolabında 4 derece veya altında 3 ila 4 gün arasında durabilir, buzlukta ise 2 ay ile 6 ay arasında muhafaza edilebilir.
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PARÇA ETLER
Sığır, dana ve kuzu gibi hayvanlardan elde edilen kırmızı etler buzdolabında 4 derece veya altında 3 ile 5 gün arasında saklanabilir. Bununla birlikte buzlukta dayanma süreleri 4 ile 12 ay arasındadır.
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KIYMA
Etsiz kıyma da dahil olmak üzere her türlü kıyma (kuzu, dana, vb.) dondurulduktan sonra 2-3 ay içerisinde tüketilmelidir. Bu durum, çiğ veya pişmiş kıyma için geçerlidir. Ambalajın üzerinde dondurma talimatları varsa bunlara mutlaka uyulmalıdır.
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DENİZ ÜRÜNLERİ
Taze yengeç eti ve ıstakoz buzdolabında 4 derece veya altında 2-4 gün arasında tutulabilirken buzlukta 24 aya kadar dayanabilir. Bunun yanı sıra kalamar buzdolabında 4 derece veya altında 13 güne kadar durabilirken buzlukta -18 derece veya altında sadece 6-18 ay arasında saklanabilir.
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Midye, istiridye, canlı yengeç gibi deniz ürünlerinin ise dondurulmaması gerektiği biliniyor.
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DONDURULMAMASI GEREKEN YİYECEKLER
Bazı yiyecekler yapıları gereği dondurulmaya uygun değildir. İşte, dondurucuda saklanmaması gereken bazı yiyecekler...
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SU ORANI YÜKSEK SEBZELER
Marul, domates ve salatalık gibi yüksek su içeriğine sahip sebze ve salata yiyecekleri hiç iyi donmaz. Islak, gevşek ve yenmez hale gelecekler.
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MAYONEZ VE KREMA
Mayonez ve kremanın buzları çözülmeye başladığında içindeki malzemeler birbirinden ayrılır ve süzme peynir gibi görünmeye başlarlar bu yüzden dondurulması tavsiye edilmez.
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KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
Yiyecekler kızartılıp dondurulduktan sonra ıslak hale gelir ve yeniden kızartılsalar bile eskisi kadar lezzetli olmaz.
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KABUKLU YUMURTA
Yumurtanın içindeki sıvı genişledikçe kabuklar dondurucuda çatlayabilir. Çatlamış kabuklar, çözülme sırasında bakteri üretebilir ve dondurucunuzu kirletebilir.
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BİR ŞEYİ YEMEK HANGİ NOKTAYA KADAR GÜVENLİDİR?
Dondurucunuz 0 derece veya altında olduğu sürece bakteri üremez. Bir şeyin yenilebilir olup olmadığını anlamanın en iyi yolu ise buz çözüldükten sonra onu koklamak ve dokunmaktır. Çürük ya da bayat kokuyorsa çöpe atmanız gerekebilir.
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER NOKTALAR
Bir yiyecek eğer buzdolabında bozulmaya yakın halde duruyorsa o yiyeceği buzluğa koyduğunuzda bozulmaktan kurtulmayacaktır. Yani o yiyecek donduktan sonra tekrar çözüldüğünde yine bozuk ya da bozulmaya yakın olarak size dönecektir.
Kaynak: Safe Food, New York Times, Food Safety