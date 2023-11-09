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        Haberler Yaşam Mutfakta doğru bilinen yanlışlar: Bu hatalar sıklıkla yapılıyor ve sağlığı tehlikeye atıyor

        Mutfakta doğru bilinen yanlışlar: Bu hatalar sıklıkla yapılıyor ve sağlığı tehlikeye atıyor

        Mutfak, hemen hemen herkesin günlük yaşamının bir parçasıdır. Yemek yapmak, keyifli bir aktivite olabileceği gibi, bazı hatalar yapıldığında sağlığı tehlikeye atabilecek bir süreç de olabilir. İşte mutfakta sıklıkla yapılan doğru bilinen yanlışlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:15
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        • 1

          YOĞURULAN HAMURA SUYU YAVAŞ EKLEYİN

          Hamur işi ürünler yaparken içerisine eklenecek suyu bir anda eklemeyin. Eğer suyu bir anda eklerseniz hamur çok cıvık ve yumuşak olacağı için toparlaması zorlaşacaktır. Bu nedenle hamurun içerisine girecek suyu azar azar eklemelisiniz.

        • 2

          ETİ ODA SICAKLIĞINDA ÇÖZDÜRMEYİN

          Buzluktan çıkardığınız eti oda sıcaklığında değil, buzdolabında çözdürmelisiniz.

        • 3

          SICAK TEPSİYİ ISLAK HAVLUYLA TUTMAYIN

          Fırından yeni çıkmış sıcak tepsiyi ıslak havluyla tutmak elinizin daha hızlı ısınmasına neden olur. Kuru havlu ya da eldiven kullanarak tepsiyi tutun.

        • 4

          ET KESTİĞİNİZ TAHTADA SEBZE KESMEYİN

          Çiğ veya pişmiş et kesilen tahtada sebze kesmek çapraz bulaşmaya neden olur. Sebzeler için ayrı, etler için ayrı kesme tahtası kullanın.

        • 5

          HAŞLANMIŞ MAKARNAYI YIKAMAK

          Haşlanmış makarnayı tekrar soğuk suyun altında yıkamayın. Süzdükten sonra direkt olarak soslayabilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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