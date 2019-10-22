Mutfakta çıkan yangın faciaya yol açtı

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Sakarya’nın Geyve İlçesine bağlı Kamışlı Mahallesinde Ali Kemal Bulut'a ait ahşap evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Yangının büyümesiyle mutfak tüpünün patladığı olayda 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde 13 yaşındaki ağabey Yusuf Bulut ile birlikte olan 3 yaşlarındaki Yiğit Bulut, yangında feci şekilde can verdi. Anneleri Güleser ve babaları Ali Kemal Bulut’un evde olmadığı sırada çıkan yangında 13 yaşındaki diğer kardeş Yusuf Bulut’un son anda kurtulduğu öğrenilirken, Baba Ali Kemal Bulut ve yakınları sinir krizi geçirdi.

İNCELEME YAPILDI

Öte yandan yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından verilen raporda; ‘ilk belirlemelere göre, mutfak tüpünün parlaması nedeniyle yangının meydana geldiği’ ifadelerine yer verilirken Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ev çevresinde olay yeri incelemesi yapıldı. İncelemeler sonrası Geyve Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yangında hayatını kaybeden Yiğit Bulut'un cenazesi Geyve Hastanesi morguna kaldırıldı.