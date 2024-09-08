UZMAN GÖRÜŞLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Birçok kaynak, bu sünger temizleme tüyolarının süngerlerdeki tüm mikropların %99,9'una kadarını yok edebileceğini iddia etse de, diğer uzmanlar bundan o kadar emin değil. 2017'de yapılan bir araştırma, mikrodalga fırın ve/veya bulaşık makinesi kullanmanın Moraxella osloensis gibi diğer istenmeyen bakterilerin daha yüksek konsantrasyonlarda çoğalmasına izin verebileceğini ve bu kirli süngerlerin daha da kötü kokmasına neden olabileceğini buldu.