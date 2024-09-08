Mutfak süngerlerini hangi yollarla temizleyebiliriz? Hangi yöntemler uygulanmalıdır?
Mutfak süngerlerinin düzenli temizliği, hem hijyen hem de sağlık açısından kritik öneme sahiptir. Süngerlerinizi mikroplardan arındırmak ve uzun ömürlü kullanmak için hangi temizlik yöntemlerini uygulamalısınız?
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Mutfak süngerleri, yemek hazırlama ve temizliğin vazgeçilmez parçalarıdır; ancak temizlenmediklerinde bakterilerin ürediği birer yuva haline gelebilirler. Peki, süngerlerinizi hijyenik ve etkili bir şekilde nasıl temizleyebilirsiniz? İşte mutfak süngerlerinin bakımını yapmanın en etkili yöntemleri...
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BEYAZ SİRKE İLE SÜNGER NASIL TEMİZLENİR?
Süngerleri temizlemenin ucuz, kolay ve çevre dostu bir yolu için beyaz sirke kullanabilirsiniz. Bazı temizlik uzmanlarına göre, sirkeyi herhangi bir şeyle seyreltmeniz gerekmez. Süngeri haftada bir kez beş dakika kadar beklettikten sonra durulayın ve kurumaya bırakın. Bu işlem süngeri makul ölçüde kirden arındıracaktır.
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ÇAMAŞIR SUYU KULLANARAK SÜNGER NASIL TEMİZLENİR?
Çamaşır suyu kullanmak, süngerlerinizi istenmeyen bakterilerden arındırmanın ekonomik bir yoludur. Uzmanlar, yarım bardaktan biraz daha fazla çamaşır suyunu bir galon suya karıştırmanızı öneriyor. Süngeri beş dakika boyunca suya batırın (tıpkı sirke ile yaptığınız gibi), ardından sıkın ve son olarak kurumaya bırakın.
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MİKRODALGA MI YOKSA BULAŞIK MAKİNESİ Mİ KULLANILMALI?
Mikrodalga
Alternatif olarak, ıslak bir süngeri bir ila beş dakika arasında (malzemesine bağlı olarak) mikrodalgada ısıtmak ve daha sonra 15 dakika soğumaya bırakmak, orada gizlenen bakterileri potansiyel olarak öldürebilir.
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Bunu yapmadan önce süngeri iyice ıslattığınızdan ve mikrodalgaya uygun bir kaba koyduğunuzdan emin olun, aksi takdirde potansiyel bir yangın tehlikesi oluşturabilir.
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Bulaşık Makinesi
Süngerleri temizlemek için bulaşık makinesini kullanmak da aynı kolaylıkla işe yarayacaktır; bir tanesini üst rafa yerleştirin ve makineyi en sıcak yıkama ve kurutma döngüsüne ayarlayın, bu işinizi görecektir.
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UZMAN GÖRÜŞLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ
Birçok kaynak, bu sünger temizleme tüyolarının süngerlerdeki tüm mikropların %99,9'una kadarını yok edebileceğini iddia etse de, diğer uzmanlar bundan o kadar emin değil. 2017'de yapılan bir araştırma, mikrodalga fırın ve/veya bulaşık makinesi kullanmanın Moraxella osloensis gibi diğer istenmeyen bakterilerin daha yüksek konsantrasyonlarda çoğalmasına izin verebileceğini ve bu kirli süngerlerin daha da kötü kokmasına neden olabileceğini buldu.
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The New York Times'a göre, bir süngeri çamaşır makinesinin en yüksek ayarında çamaşır suyu ve toz bazlı bir deterjanla yıkamak, bu iki yöntemden herhangi birinden daha etkili bir dezenfekte etme yolu olabilir.
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KİRLİ MUTFAK BEZLERİ NE SIKLIKLA DEĞİŞTİRİLMELİDİR?
Süngerleri temizlemek için gereken tek şey haftada bir kez yaklaşık beş dakikadır. Ancak düzenli olarak dezenfekte etseniz bile, çoğu temizlik uzmanı süngerleri ayda en az bir kez değiştirmenizi önerir. Ancak gerçekçi olmak gerekirse, muhtemelen bunu iki ila üç haftada bir veya ilk kötü koku belirtisinde yapmalısınız.
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Bunun yerine gözeneksiz silikon fırçalar veya makinede yıkanabilir bulaşık bezleri kullanmayı deneyebilirsiniz, çünkü bu temizlik araçları klasik süngerlerden daha hijyenik olabilir.
Kaynak: Mentalfloss