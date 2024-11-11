Mutfak süngerlerinin düzenli temizliği, hem hijyen hem de sağlık açısından kritik öneme sahiptir. İşte mutfakların demirbaşı süngerleri temizlemenin yolları...

SÜNGERİNİZİ ÇAMAŞIR SUYUYLA DEZENFEKTE EDİN

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Yüzeyleri temizlemek, kir ve mikroplardan kurtulmak için sabun ve su yeterlidir; ancak yüzeyleri dezenfekte etmek ve tehlikeli bakterileri yok etmek istiyorsanız çamaşır suyu seçin. Süngerinizin mutfağınızda zararlı patojenler yaymasını önlemek için, muhtemelen temizlik cephanenizde bulunan çamaşır suyuna ulaşın.

SÜNGERİNİZİ MİKRODALGAYA ATIN

Mutfak süngerinizi mikrodalgada pişirmenin mevcut bakterilerin yüzde 99,99999'unu öldürebileceğini biliyor muydunuz? Mutfak süngerlerinde en yaygın olarak bulunan bakterilerin E. coli, salmonella ve staphylococcus aureus gibi en tehlikeli bakterilerden bazılarını içerdiği göz önüne alındığında bu oldukça önemlidir. Bu bakteriler ishal, stafilokok enfeksiyonu ve gıda zehirlenmesi gibi bir dizi rahatsız edici ve kötü duruma neden olabilir.

REKLAM Süngerinizi mikrodalgaya atmak, içinde barındırdığı bakteri miktarını önemli ölçüde azaltabilir. Aslında Çevre Koruma Ajansı, süngerlerinizi temiz tutmak için her gün iki dakika boyunca mikrodalgada pişirmenizi öneriyor. BEYAZ SİRKE İLE TEMİZLEYİN Süngerleri temizlemenin ucuz, kolay ve çevre dostu bir yolu için beyaz sirke kullanmayı düşünün. Bazı temizlik uzmanlarına göre sirkeyi hiçbir şeyle seyreltmeniz gerekmiyor. Bir süngeri haftada bir veya daha sık beş dakika kadar ıslatın, sonra durulayın ve kurumaya bırakın. Bu, onu makul bir ölçüde kirden arındırmalıdır.

KAYNAR SUDA TEMİZLEYİN Birkaç basit, beş dakikalık seçenek süngerlerinizi içlerinde saklanan milyonlarca minik kirden arındırmanız için sizi ikna etmeye yetmiyorsa, daha da basit bir şey düşünün: kaynar su. Bu yöntem için bir tencerede 1 su bardağı su kaynatın ve süngerin yedi dakikaya kadar suyun içinde kalmasını bekleyin. Sonra çıkarın, soğumasını bekleyin ve kuruması için sıkın. REKLAM HİDROJEN PEROKSİT YÖNTEMİ Mutfak süngerlerinizi temiz tutmak için evinizde bulunabilecek eşyaların listesine hidrojen peroksiti de ekleyin. Hidrojen peroksit, bir zamanlar kesikleri, sıyrıkları ve diğer yaraları temizlemek ve dezenfekte etmek için tedavi olarak kullanılan berrak bir sıvıdır. Günümüzde birçok uzman, hidrojen peroksitin yaralarda kullanıldığında yarardan çok zarara yol açabileceğine inanıyor. Ancak hidrojen peroksitin mikropları öldürme yeteneği konusunda hiçbir şüphe yoktur.

Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı? Bulaşık süngerinde bulunan bakteri insan vücudundan daha fazla! Mutfak süngerinizi sadece birkaç dakika içinde hidrojen peroksit ile temizleyebilirsiniz. Süngeri küçük bir kaba yerleştirin ve süngeri tamamen batırıncaya kadar eşit miktarda hidrojen peroksit ve su ekleyin. Süngeri en az 15 dakika bekletin, gerekirse çözeltinin her iki tarafta emildiğinden emin olmak için çevirin. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, en yaygın olarak bulunan tür olan %3'lük hidrojen peroksit, soğuk algınlığına neden olan virüsü altı ila sekiz dakika içinde öldürebilir. Bakteri ve küfleri öldürmede de etkilidir. REKLAM SÜNGERİNİZİ TUZLU SUYA BATIRIN Mutfak süngerinizi temizlemek için çeyrek bardak tuzu bir litre ılık suda eritin. Süngeri eklemeden önce tuzun tamamen çözüldüğünden emin olun. Sofra tuzu gibi daha küçük tuz taneleri suya eklendiğinde daha hızlı çözülür. Süngeri gece boyunca tuzlu suda bekletin. Tuzlu sudan çıkarın ve kalan tuzu gidererek iyice durulayın. Mümkünse kullanmadan önce süngerin tamamen kurumasını bekleyin.

KİRLİ MUTFAK SÜNGERLERİ NE SIKLIKTA DEĞİŞTİRİLMELİDİR? Süngerleri temizlemek için gereken tek şey haftada bir kez yaklaşık beş dakikadır. Ancak düzenli olarak dezenfekte etseniz bile, çoğu temizlik uzmanı süngerleri ayda en az bir kez değiştirmenizi önerir.