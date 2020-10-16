Müteahhitlerin talip olduğu arsasını cami için bağışladı - KIRŞEHİR

AA

Kaman’da yaşayan Ömer Piri, AA muhabirine, Yenimahalle'de bulunan arsasını bağışladığı belirterek, buraya yapılacak caminin vatandaşların desteği ile en kısa sürede tamamlanmasını dilediğini söyledi.Bağışta bulunmaktan huzur duyduğunu belirten Piri, "30 yıl yaşadığım mahallemde hiç cami yoktu. Buralarda apartmanlaşma arttığı için bana da arsamın yeri karşılığında 100 binlerce liraya ulaşan daire tekliflerinde bulundular. Bunları reddedip cami yapımı için Diyanet Vakfına arsamı hibe ettim." dedi.Cami yapımı için kurulan derneğin sorumluluğunu yürüten Hz. Ebu Bekir Camii imam hatibi Dağıstan Kaya da mahalleye cami yaptırmak için destek veren Ömer Piri’ye teşekkür ederek, külliye şeklinde planlanan caminin içinde Kur'an kursu, sınıflar, öğretmen odası gibi alanların olacağını aktardı.