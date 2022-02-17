Müteahhitlerden olumlu BAE beklentisi

AA

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti sonrasında, bu pazara yönelik beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini aktaran Eren, "Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimiz açısından önemli yansımaları olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Eren, BAE'nin Türk müteahhitlik firmalarının aktif olduğu, bugüne kadar önemli işler üstlendikleri, proje potansiyeli açısından da öne çıkan bir pazar olduğuna dikkati çekerken, "Her zaman dile getirdiğimiz gibi özellikle bölgemizde ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler, ekonomik iş birliğinin yönünü de hızlı biçimde tayin etmektedir. Müteahhitlerimizin, geçen yıllarda Türkiye aleyhine oluşturulan algı neticesinde Orta Doğu'da 3 milyar doların üzerinde iş kaybı yaşadığı hesaplanmıştır. Her yıl en fazla iş üstlenilen ülkeler listesinin üst sıralarında yer alan ülkelerin, listelerimizde alt sıralara indiği izlenmiştir. Dolayısıyla BAE ile ilişkilerde yaşanan bu olumlu havanın sürmesi, ayrıca, Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer bölge ülkelerindeki faaliyetlerimize de sirayet etmesi başlıca temennimizdir." ifadesini kullandı.

"KÖRFEZ SEKTÖR İÇİN ÖNEM TAŞIYOR"

Orta Doğu ve finansman kaynağı büyük olan Körfez ülkelerinin sektör için gelecek dönemde önem taşıyacağını vurgulayan Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Middle East Business Intelligence (MEED) verilerine göre, küresel inşaat pazarında yapımı planlanan projelerde 1,2 trilyon dolar üzerinde portföyle lider ülke olarak Suudi Arabistan öne çıkarken, ülkeyi yaklaşık 700 milyar dolarlık proje portföyü ile de BAE izlemektedir. İlişkilerde bu olumlu havanın artarak sürmesi halinde Körfez'de hayata geçirilecek yeni projelerden Türk müteahhitleri önemli pay alabilecektir. Son olarak Dubai'de 23 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 'BAE -Türkiye İş Forumu'nda BAE ile üçüncü ülkelerde iş birliği yapılması konusunda karşılıklı irade beyanında bulunulması ayrıca önemli olmuştur. Üstelik Körfez ülkeleri için de Türkiye ile sektörel iş birliği çok daha avantajlıdır ve bu ülkelerdeki işverenlerin aslında Türk firmaları ile çalışmayı tercih ettiği bilinmektedir."

Eren, bu gelişmeler ışığında, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde sürdürülebilir başarı için finansman kaynaklarının çeşitlenmesi ve yapıcı diplomasinin önemini yeniden vurguladıklarını aktararak, "Bölgemizde ve potansiyeli büyük olan Körfez ülkelerinde ilişkilerimizin yeniden canlanması ile küresel pazarda koyduğumuz hedeflerin yakalanması da kolaylaşacaktır. Türk müteahhitler olarak, 2022 yılında 30 milyar doların üzerinde yeni proje büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor, bu rakamı ilerleyen yıllarda 50 milyar dolara çıkarılabilmesi için çalışıyoruz. Böylece daha çok sayıda Türk mühendis ile işçisine yurt dışı projelerde istihdam yaratılması ve inşaat malzemesi ihracatımızın da aynı seviyelere kadar çıkarılması sağlanabilecektir." dedi.

GEÇEN YIL KÖRFEZ'DE 298 MİLYON DOLARLIK İŞ ÜSTLENİLDİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, bugüne kadar Körfez ülkelerinde 72 milyar 392 milyon 194 bin dolarlık 811 projeye imza attı. Bugüne kadar üstlenilen işlerde, 375 proje ve 24,2 milyar dolarlık işle Suudi Arabistan ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 167 proje ve 18,7 milyar dolarlık işle Katar izledi. BAE ise 141 proje ve 12,6 milyar dolarlık proje bedeliyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Kuveyt, Umman, Yemen ve Bahreyn takip etti.

Türk müteahhitler, 2021 yılında ise Körfez ülkelerinde 298 milyon dolarlık 11 proje üstlendi. Bu projelerin üstlenildiği ülkeler, sadece Katar, Suudi Arabistan ve Umman oldu. Müteahhitlerin, Körfez ülkelerinde üstlendikleri proje bedeli, 2018 yılında 5,7 milyar dolar, 2019'da 3 milyar dolar, 2020'de ise 1,7 milyar dolar olmuştu. Türk müteahhitler, bölgede 2018 yılında 47, 2019'da 37 ve 2020'de ise 16 iş üstlenmişti.