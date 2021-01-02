Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyonlu virüs açıklamasının ardından mutasyonlu virüsün ne olduğu araştırılıyor. Aralık ayında İngiltere'de görülen ve Covid-19 salgını için tehlikeli olabileceği söylenen mutasyonlu virüs ne demek? Mutasyon ne demek, anlamı ne?

MUTASYON NE DEMEK

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon;

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN MUTASYONLU VİRÜS AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İngiltere kaynaklı virüs mutasyonu hakkında bilgilendirme

Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı. Ayrıca son dönemde İngiltere’den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik.

İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.

Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda Mutasyonlu virüs İngiltere’den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.

Gelişmelerden vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Dr. Fahrettin Koca

T.C. Sağlık Bakanı"