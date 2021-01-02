Mutasyonlu virüsü taşıyan vakaya özel karantina!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından İngiltere´den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Balıkesir'in Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.
EVE GİRİŞ ÇIKIŞA İZİN VERİLMEDİ
DHA'da yer alan habere göre kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına, 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı. Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.
MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSLÜ VAKA, YURDA GÖTÜRÜLDÜ
Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen erkek hasta, daha sonra sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak karantina için yurda götürüldü.
112 Acil Servis ambulansındaki tam donanımlı sağlık ekibi, mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 40'lı yaşlardaki erkek hastayı, Balıkesir'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürmek üzere aldı.
UYMASI GEREKEN KURALLAR ANLATILDI
Hasta, evden elinde valiziyle yürüyerek çıktı. Sağlık ekibi, hastaya ambulansta yolculuk sırasında uyması gereken kuralları anlatıp uyarılarda bulundu.
"GEREKEN TÜM ÖNLEMLER ALINDI"
Kızılkeçili Mahalle Muhtarı Ali Deveci, "Maalesef münferit bir olay yaşanıyor. Ama devletimiz, jandarmamız ile beraber gerekli önlemleri hep birlikte aldık. Burada izole edileceğine ve burada kalacağına inanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Panik kesinlikle yok. Önlemler had safhada. Mutasyona uğramış virüs müdür değil midir tam bir kanıtımız yok ama gerekli önlemler alınmıştır" dedi.
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