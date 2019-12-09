09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mut'ta, mikroklima iklim özelliğinden dolayı hasadına erken başlanılan ve ilaç kullanılmadan üretimi yapılan zeytin ve bundan elde edilen yağ, tadı ve doğallığıyla tercih edilir hale geldi.
Mut Kaymakamı Muammer Köken AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 15 milyon zeytin ağacı bulunduğunu söyledi.
İlçede zeytinin ilaçsız yetiştirildiğini aktaran Köken, şunları kaydetti:
"Mut zeytinin tadı meyvemsi, üzerinde kalıntı yok. Çiftçilerimiz de bilinçli şekilde üretimlerini gerçekleştiriyor. Tat ve kokusunda kaybolma olmuyor. Tüketicilerimize tavsiye ediyoruz. Mut zeytin ve zeytinyağı ülkemizde önemli etki alanına sahip. Büyük firmalar Mut ürünlerini tercih ediyor. İlçemiz bu alanda iyi noktalara gelecektir. Organik üretim yapıyoruz. Bunu yaygınlaştıracağız. İnsanlar burada zeytin toplamaya gelecek. Bu konuda ilçemizde agro turizmini geliştireceğiz."
"EGE'NİN KALİTESİNİN MUT SEYTİN VE ZEYTİNYAĞLARIYLA ARTIRIYORUZ"
Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da ilçenin 300 bin dekar tarım arazisinde zeytin üretiminin yapıldığını ifade etti.
"Sağlık zeytinden, zeytin Mut'tan" sloganıyla çalışmaların devam ettiğine değinen Bayır, son yıllarda ilçenin ürünlerine talebin arttığını bildirdi.
Bayır, zeytin ve zeytinyağı üretiminin her yıl arttığını aktaran Bayır, şöyle devam etti:
"Bu yıl 200 bin ton civarında zeytin, 15 bin ton ise zeytinyağı rekoltesi hedefliyoruz. Her yıl üretimimizde ilerleme kaydediyoruz. İlçede ilaçsız zeytin üretimiz yapıyoruz. Gerek sofralık zeytin gerekse de zeytinyağında Türkiye'de ilçemiz adından söz ettiriyor. Üretimlerimiz tamamen organik. Bu nedenle Mut zeytinyağı tercih ediliyor. İlçemiz son yıllarda zeytin ve zeytinyağında ülkemizin parlayan yıldızı haline gelmiştir. Ege Bölgesi'nde bulunan büyük firmalar ilçemizden zeytin ve zeytinyağı alıyor. Ege'nin kalitesini Mut zeytin ve zeytinyağıyla artırıyoruz."
Bayır, ilçede 80 bin dekar alanda zeytin ağacı dikilecek yerin bulunduğunu, gelecek yıllarda Mut zeytin ve zeytinyağının daha iyi noktalara geleceğini kaydetti.
YURT DIŞINDAN ÖZEL SİPARİŞ ALINIYOR
Zeytinyağı fabrikası sahibi Erdoğan Şentürk de erken hasat dolayısıyla ürettikleri zeytinyağında sağlık bileşenlerinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.
Firma olarak ürettikleri zeytin ve zeytinyağının Avrupa'dan talep edildiğini vurgulayan Şentürk, "Fransa, Almanya, Dubai gibi ülkelerden özel olarak sipariş alıyoruz. Mut zeytin ve zeytinyağı bilinir hale geldi. Butik zeytinyağı isteyenler de Mut'u tercih ediyor. Zeytin ve zeytinyağında ciddi bir potansiyelimiz var. Birkaç yıl içerisinde daha iyi olacak." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!