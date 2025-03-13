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        Haberler Gündem Güncel Mut'ta "Kelebek Festivali" hazırlığı | Son dakika haberleri

        Mut'ta "Mutlu Kelebekler Festivali" hazırlığı

        Türkiye'de kelebek türü sayısında ilk, Avrupa'da ise 4'üncü sırada yer alan Mersin'in Mut ilçesi, "Mutlu Kelebekler Festivali"ne hazırlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:05
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        Mut'ta "Kelebek Festivali" hazırlığı
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        Mersin'in Mut ilçesinde Kaymakamlık, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi ile Mut Ticaret ve Sanayi Odası'nın katılımıyla Mut TSO'da gerçekleştirilen toplantıda, 19 Nisan'da "1. Mutlu Kelebekler Festivali" yapılması kararı alındı.

        Toplantıya İlçe Kaymakam İsa Uğur, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Tekin, MEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, Mut TSO Başkanı Şahin Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek ve ilgililer katıldı.

        Toplantıda festival kapsamında, kelebek sergisi, kelebek için çal konseri, yöresel lezzetler, kelebek figürlü yüz boyama, hediyelikler, mitolojik öyküler, fotoğraf sergisi ve yer köprü şelalesi turu gibi etkinlikler düzenlenmesi kararlaştırıldı.

        Mut'un kelebekler konusunda önemli bir geçiş noktası olduğuna değinen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, "Kelebek türü sayısında Mut Türkiye'de birinci, Avrupa'da ise 4. sırada yer alıyor. Göksu Nehri'nin bütün kanallarıyla sularını topladığı bir yer. Kelebekler Mut'u geçiş güzergahına dönüştürüyor. Aslında burası geçiş koridoruna denk geliyor. Jeolojik özellikleri açısından, çok elverişli olduğu için değişik bitkileri, özellikle flora ve fauna açısından çok zengin bir bölge" dedi.

        Kelebek türü açısından Mut ilçesinin birinci sırada yer almasına değinen Kaymakam İsa Uğur da bu durumun ve düzenlenecek festivalin ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunu kaydetti.

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