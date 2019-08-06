Muş’un dağ köylerindeki kadınlar, süt sağmak için her gün at sırtında kilometrelerce uzaklıktaki yaylaya çıkıyor.

Adeta Amazon kadınları andıran berivanlar, süt sağımı için her gün bulundukları alana 7 kilometre uzaklıktaki yaylaya süt sağımına gidiyor.



ZORLU YAŞAMIN İYİ VE KÖTÜ ANLARI

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, berivanlar, sabahın ilk ışıklarıyla yaylalarda bulunan hayvanlarından atlarıyla yola çıkıyor. Yaklaşık iki saatlik zorlu yolculuğun ardından yaylalara ulaşan berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütü atlarına yükleyerek evlerine geri dönüyorlar.

GENÇ KIZLAR DA AT SÜRÜYOR

Bu sütlerden peynir ve yoğurt yapan berivanlar, zorlu yaşamlarının güzel ve kötü tarafları olduğunu ifade ettiler.

Köydeki tüm genç kızların da at sürdüğünü belirten Berivanlardan Aslı Çelik, her gün süt sağımına gittiklerini ve bu yolda çok zorlandıklarını söyledi.