AA

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin Musul'un güneyindeki Nasır bölgesinde bulunan bir kontrol noktasında durdurdukları araçta arama yaptığı, yapılan incelemede araçta bulunan 5 kişinin DEAŞ üyesi olduklarının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca daha önce bir takım saldırı ve terör eylemlerine karıştıkları belirlenen söz konusu 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdirildiğini duyurmasına rağmen, örgütün özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırıları sürüyor.