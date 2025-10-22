Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Müşteriye saldıran pazarcıya 35 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Mersin'de müşterisine saldıran pazarcıya 35 bin 416 lira ceza

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde müşterisine saldırıp hakaret ettiği belirlenen pazarcıya 35 bin 416 lira ceza verildi, tezgahı da kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 18:41 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:42
        Müşteriye saldıran pazarcıya 35 bin lira ceza
        Mersin'in Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Semt Pazarı'nda bir vatandaş, esnafın kendisine ve eşine saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu.

        İhbar üzerine pazara giden zabıta ekipleri, esnafın müşterisine kötü davrandığını, hakarette ve saldırıda bulunduğunu belirledi. Akdeniz Belediyesi Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda tezgahı 30 gün kapatılan pazarcıya, 35 bin 416 lira ceza uygulandı.

        Ekipler, etrafına şerit çekilen tezgaha, "Bu satış yerinin sahibi, pazar yerinde müşterisine fiili saldırı, mukavemet ve hakaret etmesinden dolayı Belediye Encümeni'nin 376 Sayılı Kararı ile 30 gün süreyle faaliyetten men edilmiştir" yazılı tabela koydu.

        Olaya ilişkin açıklamada bulunan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini, müşterisine kötü davranan pazarcı esnafına göz yumulmayacağını belirtti.

        #yerel haberler
        #mersin haberleri
        #pazarcı
        #Son dakika haberler
