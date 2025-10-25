Habertürk
        Müşteriye "kötü davranan" pazarcılara ceza | Son dakika haberleri

        Çorum'da müşteriye "kötü davranan" pazarcılara ceza

        Çorum'da alışveriş sırasında müşteriye "sözlü kötü davranışta bulunduğu" gerekçesiyle 2 pazarcının tezgahı kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 18:39 Güncelleme: 25.10.2025 - 18:39
        Müşteriye "kötü davranan" pazarcılara ceza
        Çorum'da, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Cumartesi Pazarı'ndaki denetimleri sırasında pazarcı M.G. ve G.B.'nin müşteriye "sözlü kötü davranışta bulunduğu" tespit edildi. Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğü'nce tutanak tutularak, cezai işlem uygulamak üzere İl Encümenine sevk edildi.

        Encümen tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, pazar yerinde vatandaşlara kötü davranışta bulunduğu iddia edilen M.G. ve G.B.'nin Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği uyarınca tezgahlarının iki hafta faaliyetten men edilmesine karar verildi.

        Kararın ardından Zabıta Müdürlüğü ekipleri, etrafını bariyerle çevirdiği pazar tezgahlarının bulunduğu alana "Bu tezgah, tüketiciye karşı sözlü kötü muamelede bulunulması nedeniyle Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği'nin 26/b maddesine istinaden Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak faaliyetten men edilmiştir" yazılı afiş asıldı.

        Açıklamada, "Pazarlarımızda güvenli ve huzurlu alışveriş ortamını sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Vatandaşımızın da dürüst esnafımızın da hakkını korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

        #yerel haberler
        #Çorum Haberleri
        #pazarcı
        Yazı Boyutu
