        Haberler Gündem Güncel Müşterisine çarpıp kaçtı! | Son dakika haberleri

        Müşterisine çarpıp kaçtı!

        İstanbul Beyoğlu'nda seyyar sebze satıcısı, kendisinden aldığı sebzelerin kilosunda eksik olduğunu ileri süren müşterisine aracıyla çarpıp kaçtı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 22:38 Güncelleme: 27.08.2025 - 22:38
        Müşterisine çarpıp kaçtı!
        Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında bir seyyar satıcı müşterisine domates sattı. Seyyar satıcıdan satın aldığı domateslerin az olduğunu ileri süren kadın bir markete girdi ve burada domatesleri tarttı.

        Domateslerin kilosunun az olduğunu iddia eden müşteri, seyyar satıcının yanına gelerek duruma itiraz etti. İkili arasında çıkan tartışmada seyyar satıcı kadına hakaret etti. Öfkeli satıcı ardından müşterisine aracıyla çarpıp kaçtı.

        Müşteri kadın aracın çarpması sonucu yere düşerken seyyar satıcı olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere seyyar satıcı ile kadının tartıştığı ve kamyonetin bir anda hareket ederek kadının yola savrulduğu anlar yansıdı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

