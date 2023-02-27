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Müşterinin bıçakladığı eğlence merkezi müdürü kurtarılamadı

Antalya'da eğlence merkezinde müdürlük yapan Mehmet Şahin, kadın müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle dışarıya çıkardığı müşterisi G.K. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Şahin, tedavi altına alındığı hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Giriş: 27.02.2023 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da müşterinin bıçakladığı eğlence merkezi müdürü hayatını kaybetti - Güncel haberler
DHA

Antalya'da, müşterisi tarafından bıçaklanan eğlence merkezi müdürü Mehmet Şahin (48) yaşamını yitirdi.

Olay, 21 Şubat'ta Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Mehmet Şahin, iddiaya göre, iş yeri içinde bulunan kadın müşterileri rahatsız eden G.K.'yi (40) uyarıp, mekanı terk etmesini söyledi.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

G.K.'nin Şahin'in uyarılarını dikkate almaması üzerine iş yerinde çalışan garsonlar müdahale etti. G.K.'yi darp etmek isteyen garsonların elinden alan Mehmet Şahin, iş yeri dışına kadar eşlik edip, gitmesini istedi. Şahin iş yerine girmek için sırtını döndüğü sırada, cebinde bulunan bıçağı çıkartan G.K. tarafından sırtından bıçaklandı.

AMELİYATTAN 6 GÜN SONRA ÖLDÜ

Yere yığılan Şahin, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Burada ameliyata alınan Şahin, 6'ncı günün sonunda hayatını kaybetti. Şahin'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

Olay sonrası jandarma tarafından yakalanan G.K. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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