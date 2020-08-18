Müşterilerine dağıttığı "sosyal mesajlı" maskelerle toplumsal farkındalık oluşturuyor

AA

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca'da liman bölgesinde kafeterya işleten İnceoğlu (37),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde çeşitli tedbirler alarak 1 Haziran'da yeniden müşterilerine hizmet vermeye başladı.Sağlık Bakanlığının açıkladığı kurallar çerçevesinde hizmet sunan İnceoğlu, hem maske kullanımını artırmak hem de toplumsal olaylara dikkat çekmek için müşterilerine özel olarak yaptırdığı baskılı maskeler dağıtmaya karar verdi."Kadına Yönelik Şiddete Hayır" ve "Çocuk İstismarına Hayır" yazılı maskeleri müşterilerini hediye eden İnceoğlu, sosyal sorumluluk bilinciyle işletmesine gelenlerin takdirini kazanıyor.- "Bir nebze farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu"Ahmet İnceoğlu, AA muhabirine, vatandaşlardan çok güzel dönüşler aldığını söyledi.Maske hassasiyetinin artmasını istediğini belirten İnceoğlu, "Ülkemiz olarak son dönemlerde istemediğimiz olaylar yaşadık; kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı gibi. Maske kullanımıyla da toplumsal olaylara bu tarz bir farkındalık oluşturmak için aklıma bu fikir geldi." diye konuştu.İnceoğlu, insanlara mesaj vermek için böyle bir girişimde bulunduğunu dile getirerek, "Akçakoca halkına veya dışarıdan gelen misafirlerimize maskeleri ücret talep etmeden dağıtıyoruz. Yaptığımız çalışma insanların çok hoşuna gitti, özellikle kadınlar memnun kaldı. Bu konularla ilgili bir nebze farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize.Bu tarz sosyal farkındalıklarla insanların dikkatini çekebiliriz. Yaptığımız bu farkındalıkla ilgili de bize güzel, olumlu dönüşler oldu. Bizlerden maske isteyenler oldu. Kadınlardan öte erkeklerin de maskelerden istemesi ve takması daha çok hoşumuza gidiyor." ifadelerini kullandı.