AA

Kahta ilçesinde 14 kardeşi ve ailesiyle yaşayan Aslan, çalışmak zorunda olduğu için 11 yaşında ilçedeki bir otelin genel müdürü Salih Çene'den iş istedi. Misafirlerin bavullarını odalarına taşıyarak işe başlayan Aslan, sabah okula gitti, öğleden sonra da otelde çalıştı.

Taşıdığı bavullar ağır olunca beli bükülmeye başlayan Aslan, 18 yaşına kadar aynı otelde çalıştı. Burada kendisine verilen her işi yapan Aslan, kendisini turizm sektörü içerisinde en iyi şekilde yetiştirmek için mücadele verdi.

Aslan, otelin kapanması üzerine Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde kasiyer olarak işe başladı. Kendi çabalarıyla İngilizce ve Almanca da öğrenen Aslan, bir süre sonra resepsiyonda görev yapmaya başladı.

21 yaşında resepsiyon şefliğine yükselen Aslan, aynı ilçede başka bir otelden genel müdürlük teklifi aldı. Görevi kabul eden Aslan, bir süre sonra kiraladığı oteli işletmeye başladı.

Aska Şirketler Grubunu 32 yaşında kuran Aslan, valiz taşıyarak başladığı turizm hayatında, bugün biri Almanya'da olmak üzere 5 otelin yöneticiliğini yapıyor, sezonda binin üzerinde insanı istihdam ediyor.

Aslan, geldiği noktayı unutmamak için anılarını ölümsüzleştirdiği fotoğraflar ile bir otelden ayrılırken otel çalışanlarının istifa etmemesi için topladıkları imzaları ofisinde oluşturduğu panoda sergiliyor.

" ŞU AN GELDİĞİM NOKTA, HEDEFLERİME ULAŞTIĞIM NOKTA DİYEBİLİRİM"

Turizm sektöründe tanıştığı eşiyle 1993'te yaptığı evlilikten bir oğlu ve 3 kızı bulunan 52 yaşındaki Aslan, AA muhabirine, hayatının her aşamasında çeşitli zorluklarla karşılaştığını ancak yaşadıklarından hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyledi.

Tesadüfen iş için gittiği otelde çalışmaya başlayarak turizm sektörüne adım attığını vurgulayan Aslan, kendisinden sonra bazı aile fertlerinin de turizme yöneldiğini dile getirdi.

Aslan, işini severek yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir otelin, teknik servis bölümü hariç bütün departmanlarında çalıştım. Şu an geldiğim nokta, hedeflerime ulaştığım nokta diyebilirim. Geriye dönüp baktığımda ne işimle ne de yaşam tarzımla ilgili bir pişmanlığım olmadı. 'Bugün tekrar turizmde olur musunuz?' diye sorsanız, tekrar turizmci olurum ve çıraklığını yapmadığım bir işin de ustası olamayacağıma inanıyorum. 1999'da Aska'yı kurarken 2010'da bin çalışan hedefi koydum. Bu hedefi de 2010'dan önce gerçekleştirdim."

"O GÜN OTELİN ÖNÜNÜ YIKAMASYDIM, BUGÜN BURADA OLMAZDIM"

Ortaokul birinci sınıf öğrencisiyken çalıştığı otelin önünü yıkamadan önce dışarıya çıkıp, bir arkadaşının olup olmadığını kontrol ettiğini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:

"Sanki çalışmak ayıp gibi, bu düşünceyle hareket ediyordum. 'Arkadaşım görse acaba ne der' diye düşünüyordum. Eğer ben o gün bu çalışmaları yapmasaydım, bugün burada olma şansım yoktu. Dolayısıyla yaptığınız işin adı ne olursa olsun, bunu kendiniz için yaptığınızı unutmamanız gerekiyor. Gençler üniversiteyi bitirdikleri gün bir yerde genel müdür olacakları yönünde bir düşünceye kapılıyor. Bu konuda hataya düşüyorlar. Öncelikle içine girdikleri sektörün her kademesini öğrenmeleri gerekiyor. Şunu unutmamak gerekiyor, eğer bir yerde yönetici olmak istiyorsanız, alt kademede çalışan arkadaşların halinden anlamanız gerekiyor. Eğer turizm sektöründeyseniz, tabak yıkayanın, mutfakta soğan doğrayanın halinden anlamanız gerekiyor. Bir bardak yıkanıyorsa nasıl kurutulduğunu, bir oda temizliği yapılırken hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini bilmeniz gerekiyor."

İmkanı olduğu sürece gençlerle bir araya geldiğini, onlarla sohbet edip, tecrübelerini paylaştığını anlatan Aslan, herkese, yaptıkları işi küçümsememeleri konusunda da uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Sayısını hatırlamadığı kadar kitap okuduğunu, sinemaya gittiğini belirten Aslan, çalışılması gerektiğini ancak asla ailenin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.