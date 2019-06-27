Savcılıktan karar bekleniyor

27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, önceki gün saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda meydana geldi. İddiaya göre otogardaki ünlü bir turizm firmasının yaklaşık 10 yıldır genel müdürlüğü görevini yapan Bulgaristan uyruklu İvelina Marinova Angelova (30),yaklaşık 5 yıldır firmanın bulunduğu yazıhanedeki faaliyetlerine son vermesi için tehdit ve baskı almaya başladı.
Bunun üzerine kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Taraflar arasında mahkeme süreci sürerken dün gece saatlerinde mal sahibi olduğunu iddia eden H.U., A.U., F.A. ve T.A. yazıhaneye geldi.
MÜŞTERİLERİN ARASINDA DUVAR ÖRÜP PERONLARI AYIRDILAR
Çalışanlara kendilerini mal sahibi olarak tanıtan şahıslar, dört perondan ikisini boşaltmalarını söyledi. Çalışanların bankları çekmesinin ardından şahıslar, boşaltılmasını istediği iki perondaki masa ve bilgisayarları da sökerek içeriye inşaat malzemesi getirdi.
İHA'nın haberine göre, şahıslar bir gece boyunda yaptığı çalışma sonucunda duvar örerek iki peronu diğer peronlardan ayırdı.
Durumu öğrenen firma müdürü Angelova, sabah saatlerinde Edirne’den İstanbul’a geldi. Hemen yazıhaneye giden kadın gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kiraladıkları iki peronun diğer iki peronla duvar örülerek ayrıldığını gören kadın, firmanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kadının yaptığı incelemelerde duvar örüldüğünü belirledi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
“BASKI VE TEHDİT YÜZÜNDEN 16 KİŞİ İŞTEN AYRILDI"
Görüntülerin kaydını alan Angelova, Otogar Polis Merkezine Amirliğine giderek şikayette bulundu. İvelina Marinova Angelova ifadesinde, iki peronun kendilerine ait olduğunu diğer ikisini de kiraladıkları için 5 yıldır yazıhanedeki faaliyetlerinin durdurmaları amacıyla baskı ve tehdit aldıklarını belirterek, “Sabah saatlerinde iş yerine geldiğimde peronlar arasına duvar örüldüğünü gördüm. Bu şahıslar 5 yıl içerisinde yazıhaneye farklı kişilere göndererek çalışanlarımızdan tehdit yoluyla para alıyorlar. Amaçları bizleri bezdirerek faaliyetlerimizi bitirmektir. Çalışanlarımız sürekli olarak baskı altında ve bu yüzden 1 yıl içerisinde 16 kişi işten ayrıldı” dedi.
TAHTAYLA DUVARI YIKMAYA BAŞLAYINCA ENGELLEDİLER
Angelova polis merkezinde şikayette bulunmasının ardından duvar örülen iş yerine geldi. Eline geçirdiği tahta parçasıyla vurmaya başlayan kadın duvarı yıkmak istedi. Birkaç darbeden sonra şahıslardan biri gelerek kadını ellerinden tuttu. Elindeki tahtayı alan şahıs küfür ve hakaret ederek yazıhaneden ayrıldı. Kadın eline aldığı bir taş parçasıyla duvarı kırmaya devam edince şahıslardan biri taşı tutarak, “bayansınız sizi kırmak istemiyorum” diyerek engellemeye başladı. Polis ekiplerinin yazıhaneye gelmesiyle taraflar ayrıldı.
“İLLEGAL İŞLER YAPMAK İÇİN BİZİM YAZIHANEMİZE EL KOYDULAR"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İvelina Marinova Angelova, “Şimdi burası otogarın en büyük peronudur. Gördüğünüz gibi bir grup gelerek, ‘burası artık benim, senin yazıhanen değil’ diyerek peronları böldüler. Ben artık buradan giremeyecekmişim. Benim kira kontratım ve iş ruhsatım var. Güzelce işimizi yapıp vergimizi ödüyoruz. Böyle insanlar yüzünden şu anda işimizi yapamıyoruz. Gece saatlerinde gelip duvarı örmüşler. Biz Edirne’ye yolcu taşıyoruz, burası Avrupa’nın kapısı sebep sadece budur. Onlar illegal işler yapmak için bizim yazıhanemize el koydular” ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, örülen duvarın yıkılması için savcılıktan karar beklendiği öğrenildi.
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