Müşteri sivil polis çıktı!

İHA

Antalya'da korsan taksicilik yapan bir sürücü, müşteri kılığına giren sivil polisi götürürken uygulama noktasında suçüstü yakalandı. İki ay aracına el konulup 9 bin 125 TL para cezasına çarptırılan sürücü, "Korsan taksici olduğum doğru değil. Yardımseverliğin cezasını çekiyorum" dedi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik timleri, il merkezinde korsan taksi işi yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan sivil polis, internet üzerinden temin ettiği telefon numarasını arayarak taksiye ihtiyacı olduğunu belirtti.

GÜZERGAH BİLGİSİNİ TRAFİK TİMLERİ İLE PAŞLAŞTI

Kısa süre sonra Konyaaltı ilçesine gelen 81 FJ 007 plakalı araç ile gelen sürücü Erdoğan U.A., Antalya Havalimanı'na gitmek isteyen müşteri kılığındaki polisle 140 TL karşılığında anlaştı. Bu sırada araçtaki sivil polis, hareketli konumu ekiplerle paylaştı. Güzergah bilgisini alan trafik timleri ise araç trafiğini tek şeride düşürdü. Çok geçmeden uygulama noktasına gelen sürücü, ekipler tarafından araçtan indirildi.

2 AY TRAFİKTEN MEN, 9 BİN TL CEZA

Polis ekiplerini karşısında görünce şaşıran sürücü kendisine ceza yazılmaması için dil döktü. Polis ekipleri şahsa korsan taksicilik suçundan 9 bin 125 TL para cezası kesti. Araç ise 2 ay trafikten men edilerek çekici aracılığıyla Yediemin otoparkına çekildi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU, TAKSİ İSTEMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen sürücü, "Yapmayın etmeyin. Gözünüzü seveyim. Götürmeyeyim mi memur bey. Pazar yerinin yanında aldım. Korsan taksici olduğum doğru değil. Yardımseverliğin cezasını çekiyorum. Para istediğim asılsız. Arkadaş otostop yapıyordu ben de aldım" diyerek, kendini savundu. İşlemlerinin ardından polisin taksi isteğini geri çeviren sürücü, çevre yolundan yaya olarak ayrıldı.

BAŞKA BİR KORSAN TAKSİCİ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Öte yandan, dün akşam saatlerinde ise yine korsan taşımacılık yapan 07 AND 853 plakalı aracı da durduran ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve korsan taşımacılık yapmak suçlarından toplamda 12 bin 799 TL para cezası kesildi, araç trafikten 2 ay men edildi.