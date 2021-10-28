Müşteri görünümlü hırsız! Kaşla göz arasında...

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Show Haber'den Berat Çamyar'ın haberine göre; İstanbul Bağcılar'da yılların altın ve gümüş tamircisi Ayhan Yıldırım, dükkanından göz göre göre 30 bin lira değerindeki altınları çaldırdı.

Gümüşlerini parlatma bahanesi ile dükkana gelen bir adam, Ayhan Yıldırım'ın çalışmasını fırsat bildi, tezgahın üzerinde bulunan altın dolu poşeti çaldı, ancak güvenlik kameralarından kaçamadı.

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Ayhan Yıldırım, acele ile dükkandan ayrılan müşteriden şüphelendi. Tezgahta altınları göremeyince hemen kameraları izledi. Polise başvuruda bulundu, şimdi hırsızın bulunmasını istiyor.