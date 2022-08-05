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Son dakika: Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna'ya gidecek boş gemiyi denetliyor

Son dakika haberi... İstanbul'da 'Tahıl Koridoru' anlaşması çerçevesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli temsilciler, tahıl almak için Ukrayna'ya hareket edecek boş gemide denetim yapıyor

05.08.2022 - 06:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna'ya gidecek boş gemiyi denetliyor
Müşterek Koordinasyon Merkezi denetime başladı
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AA

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek boş gemide denetim yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere dün Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarına demirledi.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

HEYET, GEMİYE HAREKET ETTİ

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen gemi denetim uzmanlarının rehberlik ettiği heyet, saat 06.45'te ulaştıkları gemide, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda incelemelerde bulundu.

Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket edecek.

*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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